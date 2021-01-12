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Байден введет новые санкции против России, уверен эксперт
Байден введет новые санкции против России, уверен эксперт
Новая администрация Соединенных Штатов с высокой вероятностью введет новые санкции в отношении России, в противном случае президент страны Джо Байден,... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:27
2021-01-12T11:27
россия
минторг сша
владимир батюк
центр военно-политических исследований
сергей лавров
российская академия наук
джо байден
москва
вашингтон (город)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Новая администрация Соединенных Штатов с высокой вероятностью введет новые санкции в отношении России, в противном случае президент страны Джо Байден, критиковавший своего предшественника Дональда Трампа за "мягкость" в отношениях с Москвой, может потерять поддержку сограждан, полагает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк."Какие-то санкции обязательно введут, иначе народ США Байдена не поймет. Сложно представить, чтобы человек, который вместе со всей Демократической партией несколько лет ругал администрацию Трампа за "чрезмерную мягкость" в отношении России, просто взял и ничего не сделал бы. Так что какие-то санкции обязательно последуют", - сказал Батюк.Американские демократы, включая Байдена, неоднократно критиковали его предшественника Дональда Трампа за "мягкость" в отношении России.В конце декабря 2020 года минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает Минобороны РФ, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей. Комментируя введение этих ограничений, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на все санкции и сделает выводы по всему комплексу российско-американских отношений.В США на минувшей неделе прошли беспрецедентные беспорядки, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Между тем конгресс на фоне беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США. В свою очередь, Трамп пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту, несмотря на то, что он сам не согласен с результатами прошедших в стране президентских выборов.
https://ria.ru/20210112/bayden-1592680210.html
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вашингтон (город)
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россия, минторг сша, владимир батюк, центр военно-политических исследований, сергей лавров, российская академия наук, джо байден, москва, вашингтон (город), сша

Байден введет новые санкции против России, уверен эксперт

11:27 12.01.2021
 
© AP Photo / Susan WalshИзбранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Новая администрация Соединенных Штатов с высокой вероятностью введет новые санкции в отношении России, в противном случае президент страны Джо Байден, критиковавший своего предшественника Дональда Трампа за "мягкость" в отношениях с Москвой, может потерять поддержку сограждан, полагает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
"Какие-то санкции обязательно введут, иначе народ США Байдена не поймет. Сложно представить, чтобы человек, который вместе со всей Демократической партией несколько лет ругал администрацию Трампа за "чрезмерную мягкость" в отношении России, просто взял и ничего не сделал бы. Так что какие-то санкции обязательно последуют", - сказал Батюк.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Американские демократы, включая Байдена, неоднократно критиковали его предшественника Дональда Трампа за "мягкость" в отношении России.
В конце декабря 2020 года минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает Минобороны РФ, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей. Комментируя введение этих ограничений, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на все санкции и сделает выводы по всему комплексу российско-американских отношений.
В США на минувшей неделе прошли беспрецедентные беспорядки, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Между тем конгресс на фоне беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США. В свою очередь, Трамп пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту, несмотря на то, что он сам не согласен с результатами прошедших в стране президентских выборов.
Заместитель государственного секретаря США Уильям Бернс выходит из здания министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 14:25
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РоссияМинторг СШАВладимир БатюкЦентр военно-политических исследованийСергей ЛавровРоссийская академия наукДжо БайденМоскваВашингтон (город)США
 
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