https://ria.ru/20210112/bayden-1592690460.html

Байден введет новые санкции против России, уверен эксперт

Байден введет новые санкции против России, уверен эксперт

Новая администрация Соединенных Штатов с высокой вероятностью введет новые санкции в отношении России, в противном случае президент страны Джо Байден,... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T11:27

2021-01-12T11:27

2021-01-12T11:27

россия

минторг сша

владимир батюк

центр военно-политических исследований

сергей лавров

российская академия наук

джо байден

москва

вашингтон (город)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Новая администрация Соединенных Штатов с высокой вероятностью введет новые санкции в отношении России, в противном случае президент страны Джо Байден, критиковавший своего предшественника Дональда Трампа за "мягкость" в отношениях с Москвой, может потерять поддержку сограждан, полагает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк."Какие-то санкции обязательно введут, иначе народ США Байдена не поймет. Сложно представить, чтобы человек, который вместе со всей Демократической партией несколько лет ругал администрацию Трампа за "чрезмерную мягкость" в отношении России, просто взял и ничего не сделал бы. Так что какие-то санкции обязательно последуют", - сказал Батюк.Американские демократы, включая Байдена, неоднократно критиковали его предшественника Дональда Трампа за "мягкость" в отношении России.В конце декабря 2020 года минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает Минобороны РФ, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей. Комментируя введение этих ограничений, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на все санкции и сделает выводы по всему комплексу российско-американских отношений.В США на минувшей неделе прошли беспрецедентные беспорядки, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Между тем конгресс на фоне беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США. В свою очередь, Трамп пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту, несмотря на то, что он сам не согласен с результатами прошедших в стране президентских выборов.

https://ria.ru/20210112/bayden-1592680210.html

https://ria.ru/20210111/bayden-1592574532.html

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москва

вашингтон (город)

сша

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россия, минторг сша, владимир батюк, центр военно-политических исследований, сергей лавров, российская академия наук, джо байден, москва, вашингтон (город), сша