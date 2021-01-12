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Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210112/bayden-1592657498.html
Facebook усилит мониторинг контента перед инаугурацией Байдена
Facebook усилит мониторинг контента перед инаугурацией Байдена
Социальная сеть Facebook объявила о введении дополнительных мер в отношении мониторинга контента и политической рекламы для недопущения насильственных... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T02:25
2021-01-12T02:25
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Социальная сеть Facebook объявила о введении дополнительных мер в отношении мониторинга контента и политической рекламы для недопущения насильственных выступлений во время инаугурации избранного президента Джо Байдена.Так, по информации соцсети, в преддверии инаугурации и дни сразу после нее Facebook будет удалять контент, отключать аккаунты, информировать правоохранительные органы, если они будут содержать угрозу общественной безопасности. Помимо этого, компания запрещает публикацию любой политической рекламы какими-либо политическими деятелями, в том числе президентом Трампом. Ранее Facebook, Instagram, Twitter и другие платформы заблокировали аккаунты президента США.В числе предпринимаемых мер - удаление контента, который содержит фразу-призыв "остановить кражу", которую сторонники действующего президента вслед за его утверждениями о том, что "демократы украли выборы" скандируют на его митингах. "Мы продолжаем удалять страницы, группы и события, которые нарушают наши правила, в том числе призывы к насилию", - говорится в сообщении компании.В среду 6 января в день, когда конгресс должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить демократа Джо Байдена победителем, сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Работа конгресса была прервана на несколько часов, конгрессмены, а также вице-президент США Майк Пенс, который является председателем сената, были эвакуированы. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.
https://ria.ru/20210112/bayden-1592652513.html
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капитолий, джо байден, сша, в мире

Facebook усилит мониторинг контента перед инаугурацией Байдена

02:25 12.01.2021
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден
Избранный президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© REUTERS / Mike Segar
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Социальная сеть Facebook объявила о введении дополнительных мер в отношении мониторинга контента и политической рекламы для недопущения насильственных выступлений во время инаугурации избранного президента Джо Байдена.
"Мы позволяем активное обсуждение исхода выборов и это будет продолжено, но из-за имеющихся попыток организовывать мероприятия против итога президентских выборов, которые могут привести к насилию, и формулировок, которыми оперировали те, кто участвовал в насилии в Вашингтоне (6 января), мы предпринимаем дополнительные шаги в преддверии инаугурации", - говорится в заявлении компании.
Так, по информации соцсети, в преддверии инаугурации и дни сразу после нее Facebook будет удалять контент, отключать аккаунты, информировать правоохранительные органы, если они будут содержать угрозу общественной безопасности. Помимо этого, компания запрещает публикацию любой политической рекламы какими-либо политическими деятелями, в том числе президентом Трампом. Ранее Facebook, Instagram, Twitter и другие платформы заблокировали аккаунты президента США.
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Меры безопасности к инаугурации Байдена начнут принимать на неделю раньше
"Мы предпринимаем дополнительные шаги и используем тех же специалистов и технологии, которые применялись во время выборов для предотвращения распространения дезинформации и контента, который может спровоцировать дальнейшие насилие в предстоящие несколько недель", - сообщила компания.
В числе предпринимаемых мер - удаление контента, который содержит фразу-призыв "остановить кражу", которую сторонники действующего президента вслед за его утверждениями о том, что "демократы украли выборы" скандируют на его митингах. "Мы продолжаем удалять страницы, группы и события, которые нарушают наши правила, в том числе призывы к насилию", - говорится в сообщении компании.
В среду 6 января в день, когда конгресс должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить демократа Джо Байдена победителем, сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Работа конгресса была прервана на несколько часов, конгрессмены, а также вице-президент США Майк Пенс, который является председателем сената, были эвакуированы. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.
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