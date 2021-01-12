https://ria.ru/20210112/bayden-1592657498.html

Facebook усилит мониторинг контента перед инаугурацией Байдена

Facebook усилит мониторинг контента перед инаугурацией Байдена

Социальная сеть Facebook объявила о введении дополнительных мер в отношении мониторинга контента и политической рекламы для недопущения насильственных... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T02:25

2021-01-12T02:25

2021-01-12T02:25

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Социальная сеть Facebook объявила о введении дополнительных мер в отношении мониторинга контента и политической рекламы для недопущения насильственных выступлений во время инаугурации избранного президента Джо Байдена.Так, по информации соцсети, в преддверии инаугурации и дни сразу после нее Facebook будет удалять контент, отключать аккаунты, информировать правоохранительные органы, если они будут содержать угрозу общественной безопасности. Помимо этого, компания запрещает публикацию любой политической рекламы какими-либо политическими деятелями, в том числе президентом Трампом. Ранее Facebook, Instagram, Twitter и другие платформы заблокировали аккаунты президента США.В числе предпринимаемых мер - удаление контента, который содержит фразу-призыв "остановить кражу", которую сторонники действующего президента вслед за его утверждениями о том, что "демократы украли выборы" скандируют на его митингах. "Мы продолжаем удалять страницы, группы и события, которые нарушают наши правила, в том числе призывы к насилию", - говорится в сообщении компании.В среду 6 января в день, когда конгресс должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить демократа Джо Байдена победителем, сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Работа конгресса была прервана на несколько часов, конгрессмены, а также вице-президент США Майк Пенс, который является председателем сената, были эвакуированы. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.

https://ria.ru/20210112/bayden-1592652513.html

https://ria.ru/20210111/bayden-1592647068.html

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капитолий, джо байден, сша, в мире