https://ria.ru/20210112/afganistan-1592697029.html

МИД оценил влияние смены администрации в США на ситуацию в Афганистане

МИД оценил влияние смены администрации в США на ситуацию в Афганистане

Москва не исключает, что избранный президент США Джо Байден может скорректировать решение Дональда Трампа об уходе из Афганистана, но вряд ли это будут... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:06

2021-01-12T12:06

2021-01-12T13:03

вооруженные силы сша

дональд трамп

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джо байден

афганистан

талибан

сша

в мире

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Москва не исключает, что избранный президент США Джо Байден может скорректировать решение Дональда Трампа об уходе из Афганистана, но вряд ли это будут кардинальные перемены, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго Департамента Азии МИД России Замир Кабулов.По его словам, скорее всего, "следует ожидать изменений параметров вывода американских войск"."Возможны и другие варианты, например, замена регулярных ВС США на частные военные компании, что, на наш взгляд, было бы ошибкой", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.В прошлом году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.Читайте полный текст интервью Замира Кабулова >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/afganistan-1577113120.html

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вооруженные силы сша, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, афганистан, талибан, сша, в мире