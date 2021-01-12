https://ria.ru/20210112/kabulov-1592686215.html

Замир Кабулов: Байден вряд ли отменит решение об уходе США из Афганистана

Замир Кабулов: Байден вряд ли отменит решение об уходе США из Афганистана

Россия и Афганистан обсуждают возможность отправки в Исламскую республику партии вакцины "Спутник V", сейчас идет проработка объемов и условий возможных... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T13:00

2021-01-12T13:00

2021-01-12T13:00

замир кабулов

джо байден

афганистан

сша

интервью

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Россия и Афганистан обсуждают возможность отправки в Исламскую республику партии вакцины "Спутник V", сейчас идет проработка объемов и условий возможных поставок. При этом Москва надеется, что интерес к вакцине проявят и другие страны региона, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго Департамента Азии МИД России Замир Кабулов. В интервью РИА Новости он рассказал о возможности проведения межафганских переговоров в Москве, о том, как смена администрации США повлияет на урегулирование в стране, а также стоит ли ожидать, что Джозеф Байден отменит решение об уходе американских войск из Афганистана.– Как вы оцениваете итоги 2020 года с точки зрения продвижения мирного процесса в Афганистане? Можно ли считать его "потерянным" годом, или все-таки есть какие-то качественные сдвиги в лучшую сторону?– С точки зрения продвижения мирного процесса в Исламской Республике Афганистан 2020 год, безусловно, можно назвать позитивным. В этом плане важной вехой стало, прежде всего, подписание 29 февраля соглашения о мире между США и движением талибов, которое ознаменовало собой переход к новому этапу в урегулировании вооруженного конфликта в Афганистане – прекращению военного противостояния коалиционных сил во главе с США и афганской вооруженной оппозицией и началу сворачивания иностранного военного присутствия в этой стране. Следует отметить, что на этапе подготовки американо-талибской договоренности Россия совместно с китайскими и пакистанскими партнерами оказывала содействие этому процессу, а после его подписания поддержала сделку.Другим важным событием прошедшего года стала церемония запуска межафганских переговоров в Дохе 12 сентября. Впервые противоборствующие стороны собрались с целью начала субстантивного диалога о мирном урегулировании. Но, к сожалению, по прошествии более трех месяцев переговоры по существу так и не начались. Второго декабря команды Кабула и движения талибов лишь утвердили регламент переговорного процесса. Много времени потрачено на согласование процедурных вопросов и, вероятно, не меньше может уйти еще на согласование повестки дня. Вместе с тем, сам факт запуска переговорного процесса является важным позитивным событием.– Какова вероятность того, что в наступившем году афганские стороны перейдут именно к субстантивной дискуссии по урегулированию? Как на перспективы переговоров может повлиять смена администрации США? Видят ли в Москве предпосылки к тому, что Байден может пересмотреть решение администрации Трампа о выводе американских войск из Афганистана и вернуть часть контингента обратно? Есть ли у вас информация, останется ли на своем посту Залмай Халилзад или будет новый переговорщик?– Полноценного возобновления намечавшихся на 5 января межафганских переговоров, как мы понимаем, не произошло. Имевшие место контакты сторон, собравшихся в Дохе не в полном составе, имели формальный характер. Следует ожидать продолжения "вязкой" дискуссии относительно технических вопросов, связанных с согласованием повестки дня. По-прежнему важным считаем скорейшее завершение предварительного этапа переговоров и начало субстантивного обсуждения проблематики национального примирения в Афганистане.Смена администрации США, вероятно, окажет влияние на процесс мирного урегулирования ситуации в ИРА. Не исключаем, что Джозеф Байден может внести коррективы в решение предыдущей администрации о выводе американских войск из Афганистана, однако вряд ли речь будет идти о кардинальных переменах. Скорее всего, следует ожидать изменений параметров вывода американских войск. Возможны и другие варианты, например, замена регулярных ВС США на частные военные компании, что, на наш взгляд, было бы ошибкой.У нас налажен хороший диалог со спецпредставителем госсекретаря США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом. Не знаю, останется ли он в этом качестве при новой администрации. Халилзад прекрасно знаком с афганской спецификой и обладает большим дипломатическим опытом. Вместе с тем, будем готовы работать с любым другим американским переговорщиком, главное, чтобы его подход к взаимодействию был деловым и конструктивным.– Ранее российская сторона неоднократно заявляла о готовности принять у себя межафганские переговоры, может ли это случиться уже в первой половине 2021 года, ведутся ли какие-то переговоры по этому поводу сейчас? Какие конкретные действия может предпринять Россия, чтобы содействовать скорейшему началу переговоров?– Допускаем возможность проведения межафганских переговоров на территории России, однако пока говорить об этом, а тем более прогнозировать какие-то сроки, преждевременно. В случае пробуксовки процесса готовы предпринять дополнительные усилия как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних механизмов, в том числе расширенной "тройки" и Московского формата, для побуждения обеих противоборствующих сторон к скорейшему началу переговоров.– Возможен ли в ближайшее время визит в Россию и.о. главы МИД ИРА?– Визит в Россию руководителя афганского внешнеполитического ведомства в ближайшее время не планируется. Как известно, официальные мероприятия подобного уровня требуют существенного содержательного наполнения.– Ведутся ли сейчас переговоры о возможных поставках российских вакцин от COVID-19 в Афганистан и Пакистан, проявляли ли страны интерес к российским вакцинам? Если да, о каких объемах поставок может идти речь?– Мы находимся в постоянном контакте с пакистанскими партнерами, которые проявляют интерес к российскому "Спутнику V", впрочем, как и к другим вакцинам зарубежных производителей. Надеемся, что в конечном итоге Исламабад сделает выбор в том числе в пользу закупки партии этой вакцины.Российским "Спутником V" интересуются и афганские экономические операторы. В настоящее время они ведут переговоры с соответствующими инстанциями о конкретных условиях и объемах возможных поставок.Хочу отметить, что большую заинтересованность в поставках российской вакцины проявляют и другие страны региона, в частности Непал. Одна из непальских фармкомпаний заключила меморандум с Российским фондом прямых инвестиций, согласно которому в гималайскую республику может быть поставлено до 25 миллионов доз "Спутника V".– Иран ранее заявил, что сотрудничает с Россией по вопросам вакцины против коронавируса. Идет ли речь только о возможных будущих поставках "Спутника V" или о возможности совместной разработки вакцины?– Мы приветствуем и поддерживаем развитие российско-иранского сотрудничества в научной сфере. Иран – наш серьезный партнер и крупный игрок в регионе. В рамках двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству имеется отдельная рабочая группа, она активно работает. Что касается "Спутника V", то, насколько я знаю, между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и иранской стороной установлены контакты, но не хотелось бы спекулировать на тему конкретных параметров этого диалога. МИД России будет приветствовать любые взаимовыгодные договоренности сторон. Знаем, что в Иране сохраняются серьезные проблемы, вызванные пандемией COVID-19, а также незаконными ограничительными мерами со стороны США.

https://ria.ru/20201216/afganistan-1589536696.html

https://ria.ru/20210112/amerika-1592625742.html

https://ria.ru/20201219/vaktsina-1589968348.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замир кабулов, джо байден, афганистан, сша, интервью