Опубликовано заявление по итогам встречи Путина, Алиева и Пашиняна
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Рабочая группа России, Армении и Азербайджана по развитию Нагорного Карабаха до 30 января проведет первое заседание, говорится в тексте заявления лидеров трех стран, принятом по итогам переговоров в Кремле.
В понедельник в Москве прошли переговоры президентов России Владимира Путина, Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Российский лидер после переговоров заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна в ближайшее время представить планы по развитию Нагорного Карабаха.
"Рабочая группа до 30 января 2021 года проведет первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений работы, вытекающих из реализации пункта 9 Заявления, установив в качестве приоритетов железнодорожное и автомобильное сообщение, а также определит иные направления по согласованию между Азербайджанской Республикой, Республикой Армения и РФ", - говорится в тексте.
"В целях реализации основных направлений деятельности сопредседатели рабочей группы утвердят состав экспертных подгрупп по этим направлениям из числа должностных лиц компетентных органов власти и организаций сторон. Экспертные подгруппы в месячный срок после заседания рабочей группы представят перечень проектов с обоснованием необходимых ресурсов и мероприятий для их реализации и утверждения на высшем уровне сторонами", - отмечается в документе.
"Рабочая группа до 1 марта 2021 года представит для утверждения на высшем уровне сторонами перечень и график реализации мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации, выполнения и обеспечения безопасности международных перевозок, осуществляемых через Азербайджанскую Республику и Республику Армения, равно как и перевозок, осуществляемых Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, при выполнении которых требуется пересечение территорий Азербайджанской Республики и Республики Армения", - говорится в заявлении.