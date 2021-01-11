https://ria.ru/20210111/zayavlenie-1592625564.html

Опубликовано заявление по итогам встречи Путина, Алиева и Пашиняна

Опубликовано заявление по итогам встречи Путина, Алиева и Пашиняна

Рабочая группа России, Армении и Азербайджана по развитию Нагорного Карабаха до 30 января проведет первое заседание, говорится в тексте заявления лидеров трех... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T18:53

2021-01-11T18:53

2021-01-11T18:53

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

москва

азербайджан

армения

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Рабочая группа России, Армении и Азербайджана по развитию Нагорного Карабаха до 30 января проведет первое заседание, говорится в тексте заявления лидеров трех стран, принятом по итогам переговоров в Кремле.В понедельник в Москве прошли переговоры президентов России Владимира Путина, Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Российский лидер после переговоров заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна в ближайшее время представить планы по развитию Нагорного Карабаха."Рабочая группа до 30 января 2021 года проведет первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений работы, вытекающих из реализации пункта 9 Заявления, установив в качестве приоритетов железнодорожное и автомобильное сообщение, а также определит иные направления по согласованию между Азербайджанской Республикой, Республикой Армения и РФ", - говорится в тексте."Рабочая группа до 1 марта 2021 года представит для утверждения на высшем уровне сторонами перечень и график реализации мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации, выполнения и обеспечения безопасности международных перевозок, осуществляемых через Азербайджанскую Республику и Республику Армения, равно как и перевозок, осуществляемых Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, при выполнении которых требуется пересечение территорий Азербайджанской Республики и Республики Армения", - говорится в заявлении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/pashinyan-1592624111.html

россия

нагорный карабах

москва

азербайджан

армения

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россия, никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире