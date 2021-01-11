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Парламентские выборы в Казахстане прошли без нарушений, заявили в Совфеде
Парламентские выборы в Казахстане прошли без нарушений, заявили в Совфеде
Парламентские выборы в Казахстане прошли демократично, достойно, без значительных нарушений, заявил журналистам в понедельник глава оборонного комитета Совфеда... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:45
2021-01-11T12:45
виктор бондарев
казахстан
в мире
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Парламентские выборы в Казахстане прошли демократично, достойно, без значительных нарушений, заявил журналистам в понедельник глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, который возглавлял делегацию наблюдателей от верхней палаты."Парламентские выборы в Казахстане прошли демократично и достойно. Голосование состоялось согласно законодательству Казахстана. Избирательная комиссия республики работала слаженно и четко. Больших нарушений выявлено не было", - отметил сенатор.Глава комитета Совфеда обратил внимание на хорошую организацию выборов, на соблюдение всех антиковидных мер. "При такой активности населения обеспечить все это было нелегко, но организаторы справились", - сказал он.Парламентарий подчеркнул, что во время посещения наблюдателями избирательных участков в период голосования "замечаний зафиксировано не было".
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виктор бондарев, казахстан, в мире

Парламентские выборы в Казахстане прошли без нарушений, заявили в Совфеде

12:45 11.01.2021
 
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМужчина на избирательном участке №235 в Алма-Ате во время голосования на очередных парламентских выборах в Казахстане
Мужчина на избирательном участке №235 в Алма-Ате во время голосования на очередных парламентских выборах в Казахстане - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Парламентские выборы в Казахстане прошли демократично, достойно, без значительных нарушений, заявил журналистам в понедельник глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, который возглавлял делегацию наблюдателей от верхней палаты.
"Парламентские выборы в Казахстане прошли демократично и достойно. Голосование состоялось согласно законодательству Казахстана. Избирательная комиссия республики работала слаженно и четко. Больших нарушений выявлено не было", - отметил сенатор.
Глава комитета Совфеда обратил внимание на хорошую организацию выборов, на соблюдение всех антиковидных мер. "При такой активности населения обеспечить все это было нелегко, но организаторы справились", - сказал он.
Парламентарий подчеркнул, что во время посещения наблюдателями избирательных участков в период голосования "замечаний зафиксировано не было".
Глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии Нур Отан Нурсултан Назарбаев голосует на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
12:45
Путем Нурсултана. Правящая партия Казахстана выиграла выборы – ЦИК
 
Виктор БондаревКазахстанВ мире
 
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