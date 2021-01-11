https://ria.ru/20210111/vybory-1592553922.html
Парламентские выборы в Казахстане прошли без нарушений, заявили в Совфеде
Парламентские выборы в Казахстане прошли без нарушений, заявили в Совфеде
Парламентские выборы в Казахстане прошли демократично, достойно, без значительных нарушений, заявил журналистам в понедельник глава оборонного комитета Совфеда... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:45
2021-01-11T12:45
2021-01-11T12:45
виктор бондарев
казахстан
в мире
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Парламентские выборы в Казахстане прошли демократично, достойно, без значительных нарушений, заявил журналистам в понедельник глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, который возглавлял делегацию наблюдателей от верхней палаты."Парламентские выборы в Казахстане прошли демократично и достойно. Голосование состоялось согласно законодательству Казахстана. Избирательная комиссия республики работала слаженно и четко. Больших нарушений выявлено не было", - отметил сенатор.Глава комитета Совфеда обратил внимание на хорошую организацию выборов, на соблюдение всех антиковидных мер. "При такой активности населения обеспечить все это было нелегко, но организаторы справились", - сказал он.Парламентарий подчеркнул, что во время посещения наблюдателями избирательных участков в период голосования "замечаний зафиксировано не было".
https://radiosputnik.ria.ru/20210111/kazakhstan-1592553330.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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виктор бондарев, казахстан, в мире