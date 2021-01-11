https://ria.ru/20210111/vinogradov-1592563430.html

Биография Михаила Виноградова

Биография Михаила Виноградова

Психиатр-криминалист Михаил Викторович Виноградов родился в 1938 году в Москве. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:29

2021-01-11T13:29

2021-01-11T13:33

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Психиатр-криминалист Михаил Викторович Виноградов родился в 1938 году в Москве. В старшем школьном возрасте был внештатным корреспондентом в газете "Московский комсомолец". Учился в 1-ом Московском медицинском институте на психиатрической кафедре, окончил аспирантуру Института медико-биологических проблем АМН СССР по психофизиологии и ординатуру кафедры психиатрии 1-го ММИ им. Сеченова. Работал в Институте судебной психиатрии, консультировал военный институт. В течение многих лет возглавлял Центр психофизиологических исследований МВД.Участвовал в ликвидации последствий землетрясений в Спитаке (Армения) и Иране, катастрофы в Чернобыле (Украина).В 2000 году Михаил Виноградов занялся изучением психологического описания преступников, а также анализом алгоритма поведения маньяков в соотношении с особенностями их действий. Его приглашали к сотрудничеству с Общественной палатой РФ. Он консультировал совет МВД Российской Федерации и общественный совет ФСБ.С 1998 года возглавлял основанный им Центр правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.В 2009 году Михаил Виноградов организовал некоммерческое партнерство "Лига экстрасенсов России".Михаил Виноградов был одним из первых экспертов, которых стали использовать российские СМИ в начале 2000-х годов в сфере психологии и экстросенсорики. Широкую известность он обрел после появления в телепередачах каналов НТВ и ТНТ.Более 10 лет Виноградов являлся экспертом газеты "Комсомольская правда", выступал на страницах издания, на радио и телевидении "КП", был также колумнистом издания "РБК daily". Михаил Виноградов стал автором большого количества научно-исследовательских трудов. На его счету несколько монографий, опубликованных в России, Европе и Америке.4 января 2021 года Михаил Виноградов скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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