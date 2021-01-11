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Умер психиатр из "Битвы экстрасенсов" Михаил Виноградов
Умер психиатр из "Битвы экстрасенсов" Михаил Виноградов
В Москве на 83-м году жизни умер психиатр и эксперт-криминалист Михаил Виноградов, сообщили РИА Новости в Центре правовой и психологической помощи в... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:56
2021-01-11T12:56
2021-01-11T14:49
михаил виноградов (психиатр)
россия
общество
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Москве на 83-м году жизни умер психиатр и эксперт-криминалист Михаил Виноградов, сообщили РИА Новости в Центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.Отмечается, что врач скончался 4 января, но обнародовали эту информацию только сегодня. По данным СМИ, Виноградов заболел 23 декабря, его госпитализировали в одну из столичных больниц, где у него диагностировали пневмонию.Время и место прощания пока не известны.Виноградов — автор более 150 научных публикаций в российских и зарубежных изданиях. В 2009 году он выступил инициатором создания некоммерческого партнерства "Лига экстрасенсов Российской Федерации", был экспертом программы "Битва экстрасенсов".
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михаил виноградов (психиатр), россия, общество
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Москве на 83-м году жизни умер психиатр и эксперт-криминалист Михаил Виноградов, сообщили РИА Новости в Центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.
Отмечается, что врач скончался 4 января, но обнародовали эту информацию только сегодня.
По данным СМИ, Виноградов заболел 23 декабря, его госпитализировали в одну из столичных больниц, где у него диагностировали пневмонию.
Время и место прощания пока не известны.
Виноградов — автор более 150 научных публикаций в российских и зарубежных изданиях. В 2009 году он выступил инициатором создания некоммерческого партнерства "Лига экстрасенсов Российской Федерации", был экспертом программы "Битва экстрасенсов".