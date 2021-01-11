https://ria.ru/20210111/vinogradov-1592556936.html

Умер психиатр из "Битвы экстрасенсов" Михаил Виноградов

Умер психиатр из "Битвы экстрасенсов" Михаил Виноградов

В Москве на 83-м году жизни умер психиатр и эксперт-криминалист Михаил Виноградов, сообщили РИА Новости в Центре правовой и психологической помощи в... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T12:56

2021-01-11T12:56

2021-01-11T14:49

михаил виноградов (психиатр)

россия

общество

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Москве на 83-м году жизни умер психиатр и эксперт-криминалист Михаил Виноградов, сообщили РИА Новости в Центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.Отмечается, что врач скончался 4 января, но обнародовали эту информацию только сегодня. По данным СМИ, Виноградов заболел 23 декабря, его госпитализировали в одну из столичных больниц, где у него диагностировали пневмонию.Время и место прощания пока не известны.Виноградов — автор более 150 научных публикаций в российских и зарубежных изданиях. В 2009 году он выступил инициатором создания некоммерческого партнерства "Лига экстрасенсов Российской Федерации", был экспертом программы "Битва экстрасенсов".

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил виноградов (психиатр), россия, общество