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В Петербурге мужчина погиб при катании на "ватрушке"
В Петербурге мужчина погиб при катании на "ватрушке"
Мужчина погиб при катании на "ватрушке" с горки в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское управление СК. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:39
2021-01-11T17:39
следственный комитет россии (ск рф)
красносельский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Мужчина погиб при катании на "ватрушке" с горки в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское управление СК.Инцидент произошел в минувшую субботу."…В лесном массиве, расположенном в Красносельском районе Санкт-Петербурга, в результате столкновения с деревом во время катания на "ватрушке" 27-летний мужчина получил повреждения головы, от которых скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. Идет проверка.
https://ria.ru/20210111/prava-1592540200.html
красносельский район
санкт-петербург
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следственный комитет россии (ск рф), красносельский район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге мужчина погиб при катании на "ватрушке"

17:39 11.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Мужчина погиб при катании на "ватрушке" с горки в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское управление СК.
Инцидент произошел в минувшую субботу.
"…В лесном массиве, расположенном в Красносельском районе Санкт-Петербурга, в результате столкновения с деревом во время катания на "ватрушке" 27-летний мужчина получил повреждения головы, от которых скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. Идет проверка.
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Следственный комитет России (СК РФ)Красносельский районСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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