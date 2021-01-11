https://ria.ru/20210111/vatrushki-1592609586.html
В Петербурге мужчина погиб при катании на "ватрушке"
В Петербурге мужчина погиб при катании на "ватрушке"
Мужчина погиб при катании на "ватрушке" с горки в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское управление СК. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:39
2021-01-11T17:39
2021-01-11T17:39
следственный комитет россии (ск рф)
красносельский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Мужчина погиб при катании на "ватрушке" с горки в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское управление СК.Инцидент произошел в минувшую субботу."…В лесном массиве, расположенном в Красносельском районе Санкт-Петербурга, в результате столкновения с деревом во время катания на "ватрушке" 27-летний мужчина получил повреждения головы, от которых скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. Идет проверка.
https://ria.ru/20210111/prava-1592540200.html
красносельский район
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), красносельский район, санкт-петербург, происшествия