https://ria.ru/20210111/vatrushki-1592609586.html

В Петербурге мужчина погиб при катании на "ватрушке"

В Петербурге мужчина погиб при катании на "ватрушке"

Мужчина погиб при катании на "ватрушке" с горки в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское управление СК. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:39

2021-01-11T17:39

2021-01-11T17:39

следственный комитет россии (ск рф)

красносельский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Мужчина погиб при катании на "ватрушке" с горки в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское управление СК.Инцидент произошел в минувшую субботу."…В лесном массиве, расположенном в Красносельском районе Санкт-Петербурга, в результате столкновения с деревом во время катания на "ватрушке" 27-летний мужчина получил повреждения головы, от которых скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. Идет проверка.

https://ria.ru/20210111/prava-1592540200.html

красносельский район

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), красносельский район, санкт-петербург, происшествия