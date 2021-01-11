Мэр Вашингтона призвала запретить все собрания в городе до 24 января
18:43 11.01.2021 (обновлено: 19:14 11.01.2021)
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на фоне подготовки к церемонии инаугурации президента США призвала министерство внутренних дел отозвать все разрешения на проведение массовых собраний в городе до 24 января, говорится в ее письме.
Оно адресовано исполняющему обязанности министра внутренней безопасности США Чэду Вулфу.
"Я прошу министра внутренних дел отменить все разрешения на массовые собрания в округе Колумбия и отклонить любые заявки на получение разрешений на массовые собрания в период с 11 по 24 января 2021 года", - сказано в письме.
Кроме того, она призывает продлить период проведения специальных мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности, до 24 января 2021 года. По ее словам, это позволит улучшить межведомственную подготовку федерального правительства и правительства округа к инаугурации, "учитывая новые угрозы мятежных действий местных террористов". Она также призвала добиться включения территории Капитолия в зону действия специальных мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности.
По ее словам, округ Колумбия подает запрос о том, чтобы объявить предчрезвычайное положение для округа Колумбия. Декларация о предрезвычайном положении усилит и ускорит прямую федеральную помощь, необходимую для подготовки к инаугурации, пишет мэр.
Инаугурация избранного президента США Джо Байдена запланирована на 20 января.
Шестого января, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". Также в различных соцсетях, в том числе в Twitter, президент призвал соратников вести себя мирно и разойтись по домам, но при этом назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов. После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром. На данный момент 87 человек арестованы по делу о вторжении протестующих в вашингтонский Капитолий.