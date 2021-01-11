https://ria.ru/20210111/twitter-1592558979.html

Акции Twitter обрушились после блокировки аккаунта Трампа

Акции Twitter обрушились после блокировки аккаунта Трампа

Акции компании Twitter на предварительных торгах в США в понедельник упали в цене более чем на восемь процентов после блокировки аккаунта действующего... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:05

2021-01-11T13:05

2021-01-11T13:57

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Акции компании Twitter на предварительных торгах в США в понедельник упали в цене более чем на восемь процентов после блокировки аккаунта действующего американского президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 12:44 мск акции компании на предторгах снижались в цене на 7,89 процента, до 47,42 доллара. Минутами ранее падение достигало 8,3 процента.Соцсеть Twitter 9 января заморозила учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, ранее в январе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании конгресса США. Трамп должен уйти в отставку 20 января, на пост президента заступит Джо Байден, избранный в ноябре.По данным американских СМИ, Трамп позже в понедельник выступит с заявлением касательно блокировки соцсетями его аккаунтов.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20210111/tramp-1592548409.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210109/malikov-1592424015.html

калифорния

сан-франциско

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, калифорния, сан-франциско, сша, twitter, в мире