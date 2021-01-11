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https://ria.ru/20210111/twitter-1592558979.html
Акции Twitter обрушились после блокировки аккаунта Трампа
Акции Twitter обрушились после блокировки аккаунта Трампа
Акции компании Twitter на предварительных торгах в США в понедельник упали в цене более чем на восемь процентов после блокировки аккаунта действующего... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:05
2021-01-11T13:57
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
джо байден
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twitter
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Акции компании Twitter на предварительных торгах в США в понедельник упали в цене более чем на восемь процентов после блокировки аккаунта действующего американского президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 12:44 мск акции компании на предторгах снижались в цене на 7,89 процента, до 47,42 доллара. Минутами ранее падение достигало 8,3 процента.Соцсеть Twitter 9 января заморозила учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, ранее в январе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании конгресса США. Трамп должен уйти в отставку 20 января, на пост президента заступит Джо Байден, избранный в ноябре.По данным американских СМИ, Трамп позже в понедельник выступит с заявлением касательно блокировки соцсетями его аккаунтов.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20210111/tramp-1592548409.html
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дональд трамп, джо байден, калифорния, сан-франциско, сша, twitter, в мире

Акции Twitter обрушились после блокировки аккаунта Трампа

13:05 11.01.2021 (обновлено: 13:57 11.01.2021)
 
© РИА НовостиСтраница президента США Дональда Трампа в Twitter
Страница президента США Дональда Трампа в Twitter - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Акции компании Twitter на предварительных торгах в США в понедельник упали в цене более чем на восемь процентов после блокировки аккаунта действующего американского президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12:44 мск акции компании на предторгах снижались в цене на 7,89 процента, до 47,42 доллара. Минутами ранее падение достигало 8,3 процента.
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Соцсеть Twitter 9 января заморозила учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, ранее в январе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании конгресса США. Трамп должен уйти в отставку 20 января, на пост президента заступит Джо Байден, избранный в ноябре.
По данным американских СМИ, Трамп позже в понедельник выступит с заявлением касательно блокировки соцсетями его аккаунтов.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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Захват Капитолия в ВашингтонеДональд ТрампДжо БайденКалифорнияСан-ФранцискоСШАTwitterВ мире
 
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