Защита Цуркан обжаловала приговор по делу о шпионаже
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкКарина Цуркан в зале Московского городского суда во время оглашения приговора
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Защита обжаловала приговор экс-члену правления "Интер РАО" Карине Цуркан, получившей 15 лет колонии за шпионаж в пользу Молдавии, сообщил РИА Новости ее адвокат Иван Павлов.
"Мы подали апелляционную жалобу на приговор, её будет рассматривать Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве, дата рассмотрения к настоящему моменту не назначена. В жалобе мы просим отменить приговор Московского городского суда и настаиваем на оправдании", - сказал собеседник агентства.
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В конце декабря Мосгорсуд признал Цуркан виновной в шпионаже (статья 276 УК РФ) и приговорил к 15 годам колонии общего режима, а также обратил в доход государства изъятые у нее 656 миллионов рублей. Защита изначально настаивала на оправдании.
Цуркан попала в СИЗО в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил Цуркан в СИЗО.
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Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.
Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или могло быть использовано против безопасности РФ, а также что за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.