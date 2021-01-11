https://ria.ru/20210111/tramp-1592593238.html
Борьба на "политическое уничтожение" Трампа продолжится, считает Косачев
Борьба на "политическое уничтожение" Трампа продолжится, считает Косачев
В США еще несколько лет будет продолжаться борьба на "политическое уничтожение" Дональда Трампа, полагает глава комитета Совета Федерации по международным делам РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T16:10
2021-01-11T16:10
2021-01-11T16:10
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
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константин косачев
джо байден
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в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В США еще несколько лет будет продолжаться борьба на "политическое уничтожение" Дональда Трампа, полагает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев."Игра в импичмент" будет продолжаться и после 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Джо Джозефа Байдена", - сказал сенатор в эфире телеканала "Вместе РФ".По его словам, Трампу попытаются "запретить участвовать в президентских выборах в будущем"."Вся эта процедура импичмента затеяна для того, чтобы насмерть заблокировать Трампа с точки зрения его других последующих планов по возвращению на эту позицию", - отметил законодатель.Косачев полагает, что "Трамп так просто не сдастся" и будет сопротивляться, уже не находясь на посту президента."Борьба на "политическое уничтожение" Трампа будет продолжаться не только в ближайшие дни, но и в ближайшие годы", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20210111/tramp-1592548409.html
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дональд трамп, совет федерации рф, константин косачев, джо байден, сша, в мире