https://ria.ru/20210111/tramp-1592548409.html

Во Франции раскритиковали решение Twitter о блокировке аккаунта Трампа

Во Франции раскритиковали решение Twitter о блокировке аккаунта Трампа

Глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр раскритиковал решение Twitter о блокировке аккаунта действующего президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T12:20

2021-01-11T12:20

2021-01-11T12:20

захват капитолия в вашингтоне

брюно ле мэр

дональд трамп

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ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. Глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр раскритиковал решение Twitter о блокировке аккаунта действующего президента США Дональда Трампа.Он подчеркнул, что регулирование цифровых гигантов должно осуществляться народом, государством и правосудием.Ранее Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.

https://ria.ru/20210111/ssha-1592479076.html

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брюно ле мэр, дональд трамп, франция, сша, twitter, в мире