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Во Франции раскритиковали решение Twitter о блокировке аккаунта Трампа
Во Франции раскритиковали решение Twitter о блокировке аккаунта Трампа
Глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр раскритиковал решение Twitter о блокировке аккаунта действующего президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:20
2021-01-11T12:20
захват капитолия в вашингтоне
брюно ле мэр
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ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. Глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр раскритиковал решение Twitter о блокировке аккаунта действующего президента США Дональда Трампа.Он подчеркнул, что регулирование цифровых гигантов должно осуществляться народом, государством и правосудием.Ранее Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.
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брюно ле мэр, дональд трамп, франция, сша, twitter, в мире

Во Франции раскритиковали решение Twitter о блокировке аккаунта Трампа

12:20 11.01.2021
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. Глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр раскритиковал решение Twitter о блокировке аккаунта действующего президента США Дональда Трампа.

"Меня шокирует, что это Twitter принимает решение закрыть (аккаунт – ред.), потому что регулирование цифровых гигантов не может быть осуществлено самой цифровой олигархией. Цифровая олигархия – это угроза для государств и демократий", - сказал Ле Мэр в эфире радиостанции RTL.

Он подчеркнул, что регулирование цифровых гигантов должно осуществляться народом, государством и правосудием.
Ранее Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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Захват Капитолия в ВашингтонеБрюно Ле МэрДональд ТрампФранцияСШАTwitterВ мире
 
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