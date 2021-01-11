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В Чувашии на мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца
В Чувашии на мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца
Тело новорожденного младенца нашли в пакете на заводе по переработке мусора в Новочебоксарске, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:44
2021-01-11T17:44
2021-01-11T17:44
следственный комитет россии (ск рф)
новочебоксарск
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Тело новорожденного младенца нашли в пакете на заводе по переработке мусора в Новочебоксарске, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.Тело мальчика в полиэтиленовом пакете было обнаружено на линии переработки отходов одного из мусороперерабатывающих предприятий города днем 10 января."По данному факту СУ СКР по Чувашии проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливается причина смерти новорожденного, в частности, назначена и проводится судебная медицинская экспертиза. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление личности матери ребенка. По результатам проведенной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУ СК.
https://ria.ru/20201203/telo-1587445734.html
новочебоксарск
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следственный комитет россии (ск рф), новочебоксарск, происшествия