https://ria.ru/20210111/telo-1592610934.html

В Чувашии на мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца

В Чувашии на мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца

Тело новорожденного младенца нашли в пакете на заводе по переработке мусора в Новочебоксарске, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:44

2021-01-11T17:44

2021-01-11T17:44

следственный комитет россии (ск рф)

новочебоксарск

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Тело новорожденного младенца нашли в пакете на заводе по переработке мусора в Новочебоксарске, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.Тело мальчика в полиэтиленовом пакете было обнаружено на линии переработки отходов одного из мусороперерабатывающих предприятий города днем 10 января."По данному факту СУ СКР по Чувашии проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливается причина смерти новорожденного, в частности, назначена и проводится судебная медицинская экспертиза. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление личности матери ребенка. По результатам проведенной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУ СК.

https://ria.ru/20201203/telo-1587445734.html

новочебоксарск

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), новочебоксарск, происшествия