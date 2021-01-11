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Туризм
https://ria.ru/20210111/tailand-1592594681.html
В Таиланде планируют предлагать туристам "гольф-карантин"
В Таиланде планируют предлагать туристам "гольф-карантин"
Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн предложил разрешить иностранцам проводить карантин на некоторых из многочисленных гольф-курортах... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T16:27
2021-01-11T16:27
туризм
коронавирус covid-19
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новости - туризм
таиланд
отдых
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн предложил разрешить иностранцам проводить карантин на некоторых из многочисленных гольф-курортах страны, чтобы привлечь больше гостей во время пандемии коронавируса, сообщает Bangkok Post. "Мы обсуждаем с министерством здравоохранения и целевой группой по коронавирусу предложение устроить прохождение карантина для туристов в некоторых отелях и гольф-клубах с медицинскими сертификатами", — сказал он.По словам чиновника, иностранные гости смогут проводить две недели на определенном курорте, передвигаться по территории гостиницы, и играть в гольф, а не просто изолироваться в своих номерах. Этот план еще должен утвердить кабинет министров.Как отметил министр, специальная визовая схема, которая была запущена в прошлом году для туристов, готовых приехать в Таиланд надолго, привлекла около 1000 путешественников.Но в 2019 году страну посетили примерно 40 миллионов иностранцев, которые потратили 1,91 триллиона бат.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, таиланд, отдых

В Таиланде планируют предлагать туристам "гольф-карантин"

16:27 11.01.2021
 
© REUTERS / Soe Zeya TunДевушка в костюме Санта-Клауса в Бангкоке, Таиланд
Девушка в костюме Санта-Клауса в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн предложил разрешить иностранцам проводить карантин на некоторых из многочисленных гольф-курортах страны, чтобы привлечь больше гостей во время пандемии коронавируса, сообщает Bangkok Post.
"Мы обсуждаем с министерством здравоохранения и целевой группой по коронавирусу предложение устроить прохождение карантина для туристов в некоторых отелях и гольф-клубах с медицинскими сертификатами", — сказал он.
По словам чиновника, иностранные гости смогут проводить две недели на определенном курорте, передвигаться по территории гостиницы, и играть в гольф, а не просто изолироваться в своих номерах. Этот план еще должен утвердить кабинет министров.
Как отметил министр, специальная визовая схема, которая была запущена в прошлом году для туристов, готовых приехать в Таиланд надолго, привлекла около 1000 путешественников.
Но в 2019 году страну посетили примерно 40 миллионов иностранцев, которые потратили 1,91 триллиона бат.
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