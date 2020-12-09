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Туризм
https://ria.ru/20201209/tailand-1588364390.html
В Таиланде назвали страны, чьи туристы могут получить долгосрочные визы
В Таиланде назвали страны, чьи туристы могут получить долгосрочные визы
Правительство Таиланда отменяет ограничения для долгосрочных "специальных туристических виз": теперь ими смогут воспользоваться граждане всех стран, а не только РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:18
2020-12-09T14:18
куда можно лететь
куда поехать
туристы
туризм
коронавирус covid-19
туризм
визы
новости - туризм
таиланд
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БАНГКОК, 9 дек – РИА Новости. Правительство Таиланда отменяет ограничения для долгосрочных "специальных туристических виз": теперь ими смогут воспользоваться граждане всех стран, а не только государств с наименьшей опасностью заражения COVID-19, сообщает сайт правительства.Спецвиза для туристов (STV) позволяет иностранным гражданам находиться в Таиланде 90 дней с правом двукратного продления еще по 90 дней. Ею смогли воспользоваться всего 825 гостей из 29 стран, что не позволяет перезапустить работу туротрасли, пострадавшей от пандемии.МВД Таиланда считает, что в настоящее время страна достаточно уверенно справляется с пандемией и располагает всеми необходимыми средствами для того, чтобы не допустить возникновения новых очагов заражения даже при въезде в королевство "долгосрочных" туристов.Для иностранцев, подающих заявки на специальные турвизы, сохраняются все требования, действующие для других категорий гостей. Им нужно на родине обратиться в посольство Таиланда и получить разрешение на въезд, предоставить дипломатам и авиакомпании медсправки о готовности к авиаперелету и результаты анализа на COVID-19, сделанного за 72 часа до вылета. Покрытие медстраховки должно превышать 100 тысяч долларов, включать лечение от коронавирусной инфекции и платный двухнедельный карантин в отеле по прибытии. К моменту вылета карантинная гостиница должна быть заказана (копию документа о заказе необходимо передать в посольство) и частично оплачена.В Таиланде за последние полгода было зарегистрировано всего девять случаев местного заражения коронавирусом. С начала пандемии там заболели 4126 человек, скончались 60, а выздоровели 3874.
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куда можно лететь, куда поехать, туристы, коронавирус covid-19, туризм, визы, новости - туризм, таиланд

В Таиланде назвали страны, чьи туристы могут получить долгосрочные визы

14:18 09.12.2020
 
© Фото : Александр АндреевОстров Ко Хе Банан Бич
Остров Ко Хе Банан Бич - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 9 дек – РИА Новости. Правительство Таиланда отменяет ограничения для долгосрочных "специальных туристических виз": теперь ими смогут воспользоваться граждане всех стран, а не только государств с наименьшей опасностью заражения COVID-19, сообщает сайт правительства.
Спецвиза для туристов (STV) позволяет иностранным гражданам находиться в Таиланде 90 дней с правом двукратного продления еще по 90 дней. Ею смогли воспользоваться всего 825 гостей из 29 стран, что не позволяет перезапустить работу туротрасли, пострадавшей от пандемии.
МВД Таиланда считает, что в настоящее время страна достаточно уверенно справляется с пандемией и располагает всеми необходимыми средствами для того, чтобы не допустить возникновения новых очагов заражения даже при въезде в королевство "долгосрочных" туристов.
Для иностранцев, подающих заявки на специальные турвизы, сохраняются все требования, действующие для других категорий гостей. Им нужно на родине обратиться в посольство Таиланда и получить разрешение на въезд, предоставить дипломатам и авиакомпании медсправки о готовности к авиаперелету и результаты анализа на COVID-19, сделанного за 72 часа до вылета. Покрытие медстраховки должно превышать 100 тысяч долларов, включать лечение от коронавирусной инфекции и платный двухнедельный карантин в отеле по прибытии. К моменту вылета карантинная гостиница должна быть заказана (копию документа о заказе необходимо передать в посольство) и частично оплачена.
В Таиланде за последние полгода было зарегистрировано всего девять случаев местного заражения коронавирусом. С начала пандемии там заболели 4126 человек, скончались 60, а выздоровели 3874.
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Туризмкуда можно лететькуда поехатьтуристыКоронавирус COVID-19ТуризмвизыНовости - ТуризмТаиланд
 
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