https://ria.ru/20201209/tailand-1588364390.html

В Таиланде назвали страны, чьи туристы могут получить долгосрочные визы

В Таиланде назвали страны, чьи туристы могут получить долгосрочные визы

Правительство Таиланда отменяет ограничения для долгосрочных "специальных туристических виз": теперь ими смогут воспользоваться граждане всех стран, а не только РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:18

2020-12-09T14:18

2020-12-09T14:18

куда можно лететь

куда поехать

туристы

туризм

коронавирус covid-19

туризм

визы

новости - туризм

таиланд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155909/58/1559095804_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_a1e691074e72e42d8c8be0a9ea9d782d.jpg

БАНГКОК, 9 дек – РИА Новости. Правительство Таиланда отменяет ограничения для долгосрочных "специальных туристических виз": теперь ими смогут воспользоваться граждане всех стран, а не только государств с наименьшей опасностью заражения COVID-19, сообщает сайт правительства.Спецвиза для туристов (STV) позволяет иностранным гражданам находиться в Таиланде 90 дней с правом двукратного продления еще по 90 дней. Ею смогли воспользоваться всего 825 гостей из 29 стран, что не позволяет перезапустить работу туротрасли, пострадавшей от пандемии.МВД Таиланда считает, что в настоящее время страна достаточно уверенно справляется с пандемией и располагает всеми необходимыми средствами для того, чтобы не допустить возникновения новых очагов заражения даже при въезде в королевство "долгосрочных" туристов.Для иностранцев, подающих заявки на специальные турвизы, сохраняются все требования, действующие для других категорий гостей. Им нужно на родине обратиться в посольство Таиланда и получить разрешение на въезд, предоставить дипломатам и авиакомпании медсправки о готовности к авиаперелету и результаты анализа на COVID-19, сделанного за 72 часа до вылета. Покрытие медстраховки должно превышать 100 тысяч долларов, включать лечение от коронавирусной инфекции и платный двухнедельный карантин в отеле по прибытии. К моменту вылета карантинная гостиница должна быть заказана (копию документа о заказе необходимо передать в посольство) и частично оплачена.В Таиланде за последние полгода было зарегистрировано всего девять случаев местного заражения коронавирусом. С начала пандемии там заболели 4126 человек, скончались 60, а выздоровели 3874.

https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, куда поехать, туристы, коронавирус covid-19, туризм, визы, новости - туризм, таиланд