https://ria.ru/20201209/tailand-1588364390.html
В Таиланде назвали страны, чьи туристы могут получить долгосрочные визы
В Таиланде назвали страны, чьи туристы могут получить долгосрочные визы
Правительство Таиланда отменяет ограничения для долгосрочных "специальных туристических виз": теперь ими смогут воспользоваться граждане всех стран, а не только РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:18
2020-12-09T14:18
2020-12-09T14:18
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БАНГКОК, 9 дек – РИА Новости. Правительство Таиланда отменяет ограничения для долгосрочных "специальных туристических виз": теперь ими смогут воспользоваться граждане всех стран, а не только государств с наименьшей опасностью заражения COVID-19, сообщает сайт правительства.Спецвиза для туристов (STV) позволяет иностранным гражданам находиться в Таиланде 90 дней с правом двукратного продления еще по 90 дней. Ею смогли воспользоваться всего 825 гостей из 29 стран, что не позволяет перезапустить работу туротрасли, пострадавшей от пандемии.МВД Таиланда считает, что в настоящее время страна достаточно уверенно справляется с пандемией и располагает всеми необходимыми средствами для того, чтобы не допустить возникновения новых очагов заражения даже при въезде в королевство "долгосрочных" туристов.Для иностранцев, подающих заявки на специальные турвизы, сохраняются все требования, действующие для других категорий гостей. Им нужно на родине обратиться в посольство Таиланда и получить разрешение на въезд, предоставить дипломатам и авиакомпании медсправки о готовности к авиаперелету и результаты анализа на COVID-19, сделанного за 72 часа до вылета. Покрытие медстраховки должно превышать 100 тысяч долларов, включать лечение от коронавирусной инфекции и платный двухнедельный карантин в отеле по прибытии. К моменту вылета карантинная гостиница должна быть заказана (копию документа о заказе необходимо передать в посольство) и частично оплачена.В Таиланде за последние полгода было зарегистрировано всего девять случаев местного заражения коронавирусом. С начала пандемии там заболели 4126 человек, скончались 60, а выздоровели 3874.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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куда можно лететь, куда поехать, туристы, коронавирус covid-19, туризм, визы, новости - туризм, таиланд
БАНГКОК, 9 дек – РИА Новости. Правительство Таиланда отменяет ограничения для долгосрочных "специальных туристических виз": теперь ими смогут воспользоваться граждане всех стран, а не только государств с наименьшей опасностью заражения COVID-19, сообщает сайт правительства.
Спецвиза для туристов (STV) позволяет иностранным гражданам находиться в Таиланде 90 дней с правом двукратного продления еще по 90 дней. Ею смогли воспользоваться всего 825 гостей из 29 стран, что не позволяет перезапустить работу туротрасли, пострадавшей от пандемии.
МВД Таиланда считает, что в настоящее время страна достаточно уверенно справляется с пандемией и располагает всеми необходимыми средствами для того, чтобы не допустить возникновения новых очагов заражения даже при въезде в королевство "долгосрочных" туристов.
Для иностранцев, подающих заявки на специальные турвизы, сохраняются все требования, действующие для других категорий гостей. Им нужно на родине обратиться в посольство Таиланда и получить разрешение на въезд, предоставить дипломатам и авиакомпании медсправки о готовности к авиаперелету и результаты анализа на COVID-19, сделанного за 72 часа до вылета. Покрытие медстраховки должно превышать 100 тысяч долларов, включать лечение от коронавирусной инфекции и платный двухнедельный карантин в отеле по прибытии. К моменту вылета карантинная гостиница должна быть заказана (копию документа о заказе необходимо передать в посольство) и частично оплачена.
В Таиланде за последние полгода было зарегистрировано всего девять случаев местного заражения коронавирусом. С начала пандемии там заболели 4126 человек, скончались 60, а выздоровели 3874.