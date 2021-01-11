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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210111/ssha-1592479076.html
"Америка нам покажет": приказ № 227 в исполнении патриотов заграницы
"Америка нам покажет": приказ № 227 в исполнении патриотов заграницы
В оценке событий в Капитолии, случившихся на праздник Трех Королей (у православных в тот день был сочельник), наблюдались существенные расхождения между... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T08:00
2021-01-11T08:00
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
владимир ленин (владимир ульянов)
хиллари клинтон
йозеф геббельс
барак обама
сталинград
ссср
сша
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В оценке событий в Капитолии, случившихся на праздник Трех Королей (у православных в тот день был сочельник), наблюдались существенные расхождения между коренными американскими патриотами и иностранными патриотами США.Американские нотабли оценивали дело 6 января с великой скорбью. Президент Клинтон: "Сегодня мы столкнулись с беспрецедентным нападением на Капитолий, нашу конституцию и нашу страну". Президент Обама: "История справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии как момент великого бесчестия и позора для всей нашей страны". Президент Буш-младший: "Это тошнотворное и ужасающее зрелище. Так оспаривают результаты выборов в банановых республиках, а не в демократических странах". Лидер демократов в сенате Шумер: "Храм демократии был осквернен". Бывший посол США в Москве Макфол: "Сегодня был худший день в американской демократии в моей жизни. Я так зол. Так грустно".То есть "Срамота!", "Сроду такого не было" и призыв, звучащий в финале "Короля Лира":"Друзья мои, вы оба мне опора,Чтоб вывесть край из горя и позора".Причем так судят люди, которых трудно обвинить в том, что они поддались трампистской или — хуже того — враждебной заграничной пропаганде.С этими скорбными речами сильно контрастируют оценки, даваемые нашими (впрочем, не только нашими, но и украинскими, и израильскими) патриотами заграницы.Причем хвалебно-оптимистические оценки выдавались что в твоем фольксштурме. Как и весной 1945-го под ружье были поставлены и старики — забытые ныне ветераны ранних 90-х, и желторотики — 20-летние студенты, теперь сделавшиеся международными экспертами широкого профиля.Зрелище несколько парадоксальное. Как если бы 4 февраля 1943 года, когда в рейхе был объявлен трехдневный траур по уничтоженной в Сталинграде 6-й армии и Германия прощалась со своими солдатами под звуки похоронного марша из "Гибели богов", подоккупационные газеты на траур нимало бы не обращали внимания. А вместо того писали бы, что Сталинград есть величайший триумф германского рейха, лишний раз подтверждающий гений победоносного фюрера (resp. "победоносной демократии").Причем Сталинград еще совсем не был окончательным поражением рейха. До погребального костра Валгаллы оставалось еще два с лишним года, в том же феврале доктором Геббельсом была провозглашена — и реализована — тотальная война, да и отечественные историки связывают окончательный перелом скорее с Курском, то есть со второй половиной 1943 года.Но психологическая победа, причем всемирного характера, была очевидной. В Сталинграде рейх утратил ореол неодолимости. На нейтралов и колеблющихся это произвело самое сильное впечатление и определило их дальнейшие действия — или бездействие, что тоже важно.Поэтому самые большие патриоты США, издавна, как известно, проживающие в России, и напрягли все силы, чтобы даже вопреки позиции самих вождей США утверждать свой символ веры: Америка не бьется, не ломается, а только кувыркается. Отчего делается еще краше и сильнее.Известный резон в такой позиции имеется.Конечно, хорошо вслед за В. И. Лениным говорить, что сила партии (тем более — демократии) в признании своих ошибок. Декларировать так все горазды. Но на практике выходит всякое. Развенчание культа личности привело к довольно быстрой эрозии коммунистической веры, а горбачевская гласность, где признание всех и всяческих ошибок было и вовсе всеобъемлющим, закончилась гибелью СССР.Вероятно, наши дальновидные патриоты США помнят об этих роковых ошибках и не желают, чтобы за океаном пошли гибельным путем Хрущева-Горбачева.Их девиз — "Ни шагу назад!". Твердость, достойная приказа № 227.
https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
https://ria.ru/20210109/amerika-1592332781.html
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Максим Соколов
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капитолий, владимир ленин (владимир ульянов), хиллари клинтон, йозеф геббельс, барак обама, сталинград, ссср, сша, авторы, мнение - авторы, в мире

"Америка нам покажет": приказ № 227 в исполнении патриотов заграницы

08:00 11.01.2021
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
В оценке событий в Капитолии, случившихся на праздник Трех Королей (у православных в тот день был сочельник), наблюдались существенные расхождения между коренными американскими патриотами и иностранными патриотами США.
Американские нотабли оценивали дело 6 января с великой скорбью.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 08:00Захват Капитолия в Вашингтоне
Как навсегда убрать Трампа? Три пути к американскому обрыву
Президент Клинтон: "Сегодня мы столкнулись с беспрецедентным нападением на Капитолий, нашу конституцию и нашу страну". Президент Обама: "История справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии как момент великого бесчестия и позора для всей нашей страны". Президент Буш-младший: "Это тошнотворное и ужасающее зрелище. Так оспаривают результаты выборов в банановых республиках, а не в демократических странах". Лидер демократов в сенате Шумер: "Храм демократии был осквернен". Бывший посол США в Москве Макфол: "Сегодня был худший день в американской демократии в моей жизни. Я так зол. Так грустно".
То есть "Срамота!", "Сроду такого не было" и призыв, звучащий в финале "Короля Лира":
"Друзья мои, вы оба мне опора,
Чтоб вывесть край из горя и позора".
Причем так судят люди, которых трудно обвинить в том, что они поддались трампистской или — хуже того — враждебной заграничной пропаганде.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
Американцы восстали против режима
С этими скорбными речами сильно контрастируют оценки, даваемые нашими (впрочем, не только нашими, но и украинскими, и израильскими) патриотами заграницы.

"Высокая явка на выборы и вчерашний протест — хорошие знаки роста гражданского участия". "Америка все равно идет вперед. А мы с вечной стабильностью все стабильнее и стабильнее отстаем и от Штатов, и вообще от всех". "Рано радуется лживая кремлевская пропаганда: свобода и демократия, обеспечивающие основу развития США и их прогресс, останутся краеугольными камнями фундамента американского государства и общества". "Победа сегодня демократии в Америке приближает конец многих диктатур. Поэтому события 6 января в Вашингтоне — не позор Америки, но слава ее и надежда для всех нас".

Причем хвалебно-оптимистические оценки выдавались что в твоем фольксштурме. Как и весной 1945-го под ружье были поставлены и старики — забытые ныне ветераны ранних 90-х, и желторотики — 20-летние студенты, теперь сделавшиеся международными экспертами широкого профиля.
Зрелище несколько парадоксальное. Как если бы 4 февраля 1943 года, когда в рейхе был объявлен трехдневный траур по уничтоженной в Сталинграде 6-й армии и Германия прощалась со своими солдатами под звуки похоронного марша из "Гибели богов", подоккупационные газеты на траур нимало бы не обращали внимания. А вместо того писали бы, что Сталинград есть величайший триумф германского рейха, лишний раз подтверждающий гений победоносного фюрера (resp. "победоносной демократии").
Участники акции протеста сторонников Дональда Трампа и сотрудники полиции у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 08:00Захват Капитолия в Вашингтоне
Демократы уничтожают Америку. Миру — приготовиться
Причем Сталинград еще совсем не был окончательным поражением рейха. До погребального костра Валгаллы оставалось еще два с лишним года, в том же феврале доктором Геббельсом была провозглашена — и реализована — тотальная война, да и отечественные историки связывают окончательный перелом скорее с Курском, то есть со второй половиной 1943 года.
Но психологическая победа, причем всемирного характера, была очевидной. В Сталинграде рейх утратил ореол неодолимости. На нейтралов и колеблющихся это произвело самое сильное впечатление и определило их дальнейшие действия — или бездействие, что тоже важно.
Поэтому самые большие патриоты США, издавна, как известно, проживающие в России, и напрягли все силы, чтобы даже вопреки позиции самих вождей США утверждать свой символ веры: Америка не бьется, не ломается, а только кувыркается. Отчего делается еще краше и сильнее.
Известный резон в такой позиции имеется.
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
© Sputnik / Перейти в фотобанк

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
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© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Конечно, хорошо вслед за В. И. Лениным говорить, что сила партии (тем более — демократии) в признании своих ошибок. Декларировать так все горазды. Но на практике выходит всякое. Развенчание культа личности привело к довольно быстрой эрозии коммунистической веры, а горбачевская гласность, где признание всех и всяческих ошибок было и вовсе всеобъемлющим, закончилась гибелью СССР.
Вероятно, наши дальновидные патриоты США помнят об этих роковых ошибках и не желают, чтобы за океаном пошли гибельным путем Хрущева-Горбачева.
Их девиз — "Ни шагу назад!". Твердость, достойная приказа № 227.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Хиллари КлинтонЙозеф ГеббельсБарак ОбамаСталинградСССРСШААвторыМнение - АвторыВ мире
 
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