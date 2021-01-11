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США ввели санкции против украинцев за вмешательство в выборы
США ввели санкции против украинцев за вмешательство в выборы
Вашингтон ввел санкции против семерых граждан и четырех информационных ресурсов Украины в связи с президентскими выборами в США. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T18:23
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сша
украина
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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Вашингтон ввел санкции против семерых граждан и четырех информационных ресурсов Украины в связи с президентскими выборами в США.Как сообщается на сайте американского Министерства финансов, в список попали ресурсы ТОВ "Ера-Медиа", информагентство Only News, Nabuleaks и ТОВ "Скептик" ("Бегемот Медиа"), а также Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.Эти люди и организации, по мнению ведомства, входят в связанную с Россией "часть влияния, ассоциированную с Андреем Деркачом" — депутатом Верховной рады. Его Вашингтон называет российским агентом и обвиняет в попытках повлиять на выборы путем распространения ложных историй об американских должностных лицах. Деркач обнародовал две части записей якобы телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и избранного американского лидера Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене экс-главы Украины. Порошенко заявлял, что записи сфабрикованы.В сентябре Соединенные Штаты ввели санкции против Деркача и трех российских граждан, которых подозревают в причастности к киберпреступлениям. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикации о том, что украинский парламентарий — "российский агент", участвовавший в передаче компромата на Байдена, посоветовал "не читать такую ерунду в газетах".
https://ria.ru/20200912/vmeshatelstvo-1577106565.html
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сша, украина

США ввели санкции против украинцев за вмешательство в выборы

18:23 11.01.2021 (обновлено: 20:52 11.01.2021)
 
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Вашингтон ввел санкции против семерых граждан и четырех информационных ресурсов Украины в связи с президентскими выборами в США.
Как сообщается на сайте американского Министерства финансов, в список попали ресурсы ТОВ "Ера-Медиа", информагентство Only News, Nabuleaks и ТОВ "Скептик" ("Бегемот Медиа"), а также Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.
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Эти люди и организации, по мнению ведомства, входят в связанную с Россией "часть влияния, ассоциированную с Андреем Деркачом" — депутатом Верховной рады. Его Вашингтон называет российским агентом и обвиняет в попытках повлиять на выборы путем распространения ложных историй об американских должностных лицах.
Деркач обнародовал две части записей якобы телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и избранного американского лидера Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене экс-главы Украины. Порошенко заявлял, что записи сфабрикованы.
В сентябре Соединенные Штаты ввели санкции против Деркача и трех российских граждан, которых подозревают в причастности к киберпреступлениям.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикации о том, что украинский парламентарий — "российский агент", участвовавший в передаче компромата на Байдена, посоветовал "не читать такую ерунду в газетах".
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