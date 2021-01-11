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https://ria.ru/20210111/rok-klub-1592615729.html
Выставка "Ленинградский рок-клуб в фотографиях" открылась в Русском музее
Выставка "Ленинградский рок-клуб в фотографиях" открылась в Русском музее
Выставка "Ленинградский рок-клуб в фотографиях. К 40-летнему юбилею" открылась для посетителей в Строгановском дворце в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T19:29
2021-01-11T19:29
выставки
музеи
звезды
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сергей курехин
аквариум
константин кинчев (панфилов)
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Выставка "Ленинградский рок-клуб в фотографиях. К 40-летнему юбилею" открылась для посетителей в Строгановском дворце в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Русского музея.В экспозиции представлены работы Валентина Барановского, Владимира Быстрова, Наташи Васильевой-Халл, Дмитрия Конрадта, Джоанны Стингрей, Андрея Вилли Усова, Джуди Филдс, запечатлевших закулисье и повседневную жизнь ленинградского музыкального андеграунда 1980-х.Помимо фотографий, на выставке можно увидеть афиши, архивные документы и мемориальные предметы, связанные с работой Рок-клуба. Особое место среди них занимают гитара Бориса Гребенщикова и подлинная адресная табличка – "улица Рубинштейна, 13", много лет висевшая в так называемом "Красном уголке", а также несколько выпусков самиздатовских журналов и цифровая копия одного из них, "Рокси". Впервые широкой публике представлены уникальные документальные кадры, не вошедшие в фильм "Рок" (1987) режиссера Алексея Учителя.Благодаря любительской фотосъемке "сегодня мы можем увидеть не только кадры с легендарных концертов ушедших от нас Виктора Цоя, Сергея Курехина, Майка Науменко, Александра Башлачева, но и окунуться в атмосферу их закулисной жизни; взглянуть на первые годы творческой карьеры Бориса Гребенщикова, Юрия Шевчука, Константина Кинчева и многих других музыкантов", – говорится в пресс-релизе.Авторы представленных на выставке работ приходили в мир рок-фотографии разными путями. Дмитрий Конрадт, Наташа Васильева-Халл и Владимир Быстров в то время были любителями, не имевшими аппаратуры профессионального уровня. Валентин Барановский к началу 1980-х был уже признанным профессионалом с большим опытом работы в документальной и художественной фотографии. Для него обращение к миру ленинградской рок-культуры поначалу было новым опытом, который потом стал призванием на долгие годы.Андрей Вилли Усов был мастером постановочной фотографии. Его изобретательные, сюрреалистические снимки становились обложками первых альбомов "Аквариума" и "Зоопарка". Особое место занимают фотографии двух американок – Джоанны Стингрей и ее сестры Джуди Филдс. Их глубоко личные фото показывают мир русского рока в цвете, довольно редком для съемок того времени Выставка продлится до 10 мая.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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выставки, музеи, звезды, музыка, новости культуры, сергей курехин, аквариум, константин кинчев (панфилов), борис гребенщиков, ддт, русский музей, виктор цой, юрий шевчук, санкт-петербург

Выставка "Ленинградский рок-клуб в фотографиях" открылась в Русском музее

19:29 11.01.2021
 
© Фото : предоставлено Русским музеем/Джоанна СтингрейАндрей Крисанов, Георгий Гурьянов и Виктор Цой во дворе мастерской Тимура Новикова. 1985
Андрей Крисанов, Георгий Гурьянов и Виктор Цой во дворе мастерской Тимура Новикова. 1985 - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : предоставлено Русским музеем/Джоанна Стингрей
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Выставка "Ленинградский рок-клуб в фотографиях. К 40-летнему юбилею" открылась для посетителей в Строгановском дворце в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Русского музея.
© Фото : предоставлено Русским музеем/Наташа Васильева-ХаллГруппа "Кино" после концерта в ДК пищевиков. 1984
Группа Кино после концерта в ДК пищевиков. 1984 - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : предоставлено Русским музеем/Наташа Васильева-Халл
Группа "Кино" после концерта в ДК пищевиков. 1984
В экспозиции представлены работы Валентина Барановского, Владимира Быстрова, Наташи Васильевой-Халл, Дмитрия Конрадта, Джоанны Стингрей, Андрея Вилли Усова, Джуди Филдс, запечатлевших закулисье и повседневную жизнь ленинградского музыкального андеграунда 1980-х.
Помимо фотографий, на выставке можно увидеть афиши, архивные документы и мемориальные предметы, связанные с работой Рок-клуба. Особое место среди них занимают гитара Бориса Гребенщикова и подлинная адресная табличка – "улица Рубинштейна, 13", много лет висевшая в так называемом "Красном уголке", а также несколько выпусков самиздатовских журналов и цифровая копия одного из них, "Рокси".
© Фото : предоставлено Русским музеем/Валентин БарановскийЮрий Шевчук в Рок-клубе. 1987
Юрий Шевчук в Рок-клубе. 1987 - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : предоставлено Русским музеем/Валентин Барановский
Юрий Шевчук в Рок-клубе. 1987
Впервые широкой публике представлены уникальные документальные кадры, не вошедшие в фильм "Рок" (1987) режиссера Алексея Учителя.
Благодаря любительской фотосъемке "сегодня мы можем увидеть не только кадры с легендарных концертов ушедших от нас Виктора Цоя, Сергея Курехина, Майка Науменко, Александра Башлачева, но и окунуться в атмосферу их закулисной жизни; взглянуть на первые годы творческой карьеры Бориса Гребенщикова, Юрия Шевчука, Константина Кинчева и многих других музыкантов", – говорится в пресс-релизе.
© Фото : предоставлено Русским музеем/Владимир БыстровАлександр Башлачев. 1986
Александр Башлачев. 1986 - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : предоставлено Русским музеем/Владимир Быстров
Александр Башлачев. 1986
Авторы представленных на выставке работ приходили в мир рок-фотографии разными путями. Дмитрий Конрадт, Наташа Васильева-Халл и Владимир Быстров в то время были любителями, не имевшими аппаратуры профессионального уровня.
Валентин Барановский к началу 1980-х был уже признанным профессионалом с большим опытом работы в документальной и художественной фотографии. Для него обращение к миру ленинградской рок-культуры поначалу было новым опытом, который потом стал призванием на долгие годы.
© Фото : предоставлено Русским музеем/Валентин БарановскийБорис Гребенщиков во время концерта в Рок-клубе. 1984
Борис Гребенщиков во время концерта в Рок-клубе. 1984 - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : предоставлено Русским музеем/Валентин Барановский
Борис Гребенщиков во время концерта в Рок-клубе. 1984
Андрей Вилли Усов был мастером постановочной фотографии. Его изобретательные, сюрреалистические снимки становились обложками первых альбомов "Аквариума" и "Зоопарка".
© Фото : предоставлено Русским музеем/Джуди ФилдсКрасная волна (Red Wave Gang). Виктор Сологуб, Виктор Цой, Юрий Каспарян, Георгий Гурьянов, Джоанна Стингрей, Андрей Крисанов, Сергей Африка Бугаев и Сергей Курехин. 1986
Красная волна (Red Wave Gang). Виктор Сологуб, Виктор Цой, Юрий Каспарян, Георгий Гурьянов, Джоанна Стингрей, Андрей Крисанов, Сергей Африка Бугаев и Сергей Курехин. 1986 - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : предоставлено Русским музеем/Джуди Филдс
Красная волна (Red Wave Gang). Виктор Сологуб, Виктор Цой, Юрий Каспарян, Георгий Гурьянов, Джоанна Стингрей, Андрей Крисанов, Сергей Африка Бугаев и Сергей Курехин. 1986
Особое место занимают фотографии двух американок – Джоанны Стингрей и ее сестры Джуди Филдс. Их глубоко личные фото показывают мир русского рока в цвете, довольно редком для съемок того времени
Выставка продлится до 10 мая.
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