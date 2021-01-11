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Путин назвал отношения с Арменией союзническими
Путин назвал отношения с Арменией союзническими
Россия и Армения, несмотря на трудности прошлого года, увеличили взаимный товарооборот, отношения между Москвой и Ереваном остаются и будут оставаться... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T19:34
2021-01-11T19:34
россия
никол пашинян
нагорный карабах
владимир путин
армения
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия и Армения, несмотря на трудности прошлого года, увеличили взаимный товарооборот, отношения между Москвой и Ереваном остаются и будут оставаться союзническими, заявил президент РФ Владимир Путин.Трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Карабаху состоялись в Москве в понедельник. После этого президент России провел также две отдельные двусторонние встречи с коллегами."Сегодня мы говорили много об экономике, хотел бы в этой связи отметить, что, несмотря на сложный прошлый год, за январь-октябрь прошлого года мы, несмотря на все эти сложности, увеличили товарооборот почти на 4% - на 3,9%", - заявил президент России.Он высказал надежду на то, что по мере урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха страны будут выходить на решения, которые пойдут на пользу армянскому народу, государству и на пользу российско-армянским отношениям.
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нагорный карабах
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россия, никол пашинян, нагорный карабах, владимир путин, армения, в мире

Путин назвал отношения с Арменией союзническими

19:34 11.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия и Армения, несмотря на трудности прошлого года, увеличили взаимный товарооборот, отношения между Москвой и Ереваном остаются и будут оставаться союзническими, заявил президент РФ Владимир Путин.
Трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Карабаху состоялись в Москве в понедельник. После этого президент России провел также две отдельные двусторонние встречи с коллегами.

"Хочу сказать, что наши отношения, безусловно, были, остаются и будут союзническими во всех отношениях", - сказал Путин на встрече с Пашиняном, отметив, что РФ и Армения являются близкими партнерами во многих международных организациях.

"Сегодня мы говорили много об экономике, хотел бы в этой связи отметить, что, несмотря на сложный прошлый год, за январь-октябрь прошлого года мы, несмотря на все эти сложности, увеличили товарооборот почти на 4% - на 3,9%", - заявил президент России.
Он высказал надежду на то, что по мере урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха страны будут выходить на решения, которые пойдут на пользу армянскому народу, государству и на пользу российско-армянским отношениям.
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