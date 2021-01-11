https://ria.ru/20210111/putin-1592633040.html

Путин назвал отношения с Арменией союзническими

Путин назвал отношения с Арменией союзническими

Россия и Армения, несмотря на трудности прошлого года, увеличили взаимный товарооборот, отношения между Москвой и Ереваном остаются и будут оставаться... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T19:34

2021-01-11T19:34

2021-01-11T19:34

россия

никол пашинян

нагорный карабах

владимир путин

армения

в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия и Армения, несмотря на трудности прошлого года, увеличили взаимный товарооборот, отношения между Москвой и Ереваном остаются и будут оставаться союзническими, заявил президент РФ Владимир Путин.Трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Карабаху состоялись в Москве в понедельник. После этого президент России провел также две отдельные двусторонние встречи с коллегами."Сегодня мы говорили много об экономике, хотел бы в этой связи отметить, что, несмотря на сложный прошлый год, за январь-октябрь прошлого года мы, несмотря на все эти сложности, увеличили товарооборот почти на 4% - на 3,9%", - заявил президент России.Он высказал надежду на то, что по мере урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха страны будут выходить на решения, которые пойдут на пользу армянскому народу, государству и на пользу российско-армянским отношениям.

https://ria.ru/20201223/sotrudnichestvo-1590638074.html

россия

нагорный карабах

армения

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россия, никол пашинян, нагорный карабах, владимир путин, армения, в мире