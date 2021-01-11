Путин заявил о наличии предпосылок для решения конфликта в Карабахе
14:15 11.01.2021 (обновлено: 14:45 11.01.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что созданы необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе.
В Кремле проходит трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана.
"Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах как армянского, так и азербайджанского народов", - сказал российский лидер.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.