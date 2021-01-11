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Жириновский призвал лишать прав за катание на "ватрушках"
Жириновский призвал лишать прав за катание на "ватрушках"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить катание на санках или "ватрушках", привязанных к автомобилю, и лишать водительских прав за такие действия. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:32
2021-01-11T11:32
лдпр
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить катание на санках или "ватрушках", привязанных к автомобилю, и лишать водительских прав за такие действия.Он пояснил, что катание на тюбинге или "ватрушках" кажется безопасным из-за их мягкости, но на практике это часто приводит к тяжелым травмам как раз из-за ложного ощущения безопасности. Самое страшное последствие – это перелом позвоночника, подчеркнул политик."В минувшие новогодние каникулы при катании на "ватрушках" погибло несколько человек, несколько детей – покалечились. Одно из распространенных происшествий – вылет на воду, т.к. горки часто находятся на склонах рек. Почему ответственные чиновники не организуют наблюдение в таких местах? Если нет ограждений, если гора слишком крутая или заканчивается слишком близко к берегу реки – катание там не нужно разрешать. Тем более, опасных горок не так уж много, и все они известны", - написал Жириновский.
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лдпр, владимир жириновский, общество

Жириновский призвал лишать прав за катание на "ватрушках"

11:32 11.01.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте плато Ай-Петри в Крыму
Отдыхающие на горнолыжном курорте плато Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить катание на санках или "ватрушках", привязанных к автомобилю, и лишать водительских прав за такие действия.

"Еще одна проблема – тюбинг привязывают к машинам. Мы обязательно внесем поправку в КоАП, запрещающую сцепку автомобиля с непригодными для этого средствами передвижения. За привязку к машине "ватрушек", саней, ледянок и т.п. нужно лишать прав, потому что жизнь дороже. Но как показали прошедшие каникулы, многие этого не понимают, потому что несколько детей разбились о деревья во время катания на "ватрушке", привязанной к машине", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что катание на тюбинге или "ватрушках" кажется безопасным из-за их мягкости, но на практике это часто приводит к тяжелым травмам как раз из-за ложного ощущения безопасности. Самое страшное последствие – это перелом позвоночника, подчеркнул политик.
"В минувшие новогодние каникулы при катании на "ватрушках" погибло несколько человек, несколько детей – покалечились. Одно из распространенных происшествий – вылет на воду, т.к. горки часто находятся на склонах рек. Почему ответственные чиновники не организуют наблюдение в таких местах? Если нет ограждений, если гора слишком крутая или заканчивается слишком близко к берегу реки – катание там не нужно разрешать. Тем более, опасных горок не так уж много, и все они известны", - написал Жириновский.
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