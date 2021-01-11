https://ria.ru/20210111/prava-1592540200.html

Жириновский призвал лишать прав за катание на "ватрушках"

Жириновский призвал лишать прав за катание на "ватрушках"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить катание на санках или "ватрушках", привязанных к автомобилю, и лишать водительских прав за такие действия. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T11:32

2021-01-11T11:32

2021-01-11T11:32

лдпр

владимир жириновский

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/01/1563400150_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_56b883c1b9a919fd6469837803d65c08.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить катание на санках или "ватрушках", привязанных к автомобилю, и лишать водительских прав за такие действия.Он пояснил, что катание на тюбинге или "ватрушках" кажется безопасным из-за их мягкости, но на практике это часто приводит к тяжелым травмам как раз из-за ложного ощущения безопасности. Самое страшное последствие – это перелом позвоночника, подчеркнул политик."В минувшие новогодние каникулы при катании на "ватрушках" погибло несколько человек, несколько детей – покалечились. Одно из распространенных происшествий – вылет на воду, т.к. горки часто находятся на склонах рек. Почему ответственные чиновники не организуют наблюдение в таких местах? Если нет ограждений, если гора слишком крутая или заканчивается слишком близко к берегу реки – катание там не нужно разрешать. Тем более, опасных горок не так уж много, и все они известны", - написал Жириновский.

https://ria.ru/20210111/minyust-1592528343.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, владимир жириновский, общество