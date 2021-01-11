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У посольства Армении в Москве завершился митинг противников Пашиняна
У посольства Армении в Москве завершился митинг противников Пашиняна
Митинг противников премьера Армении Никола Пашиняна завершился у армянского посольства в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:35
2021-01-11T14:35
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
москва
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Митинг противников премьера Армении Никола Пашиняна завершился у армянского посольства в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что Пашинян прибыл в Москву на трёхсторонние переговоры по Карабаху с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.Митинг продлился более двух часов. В нем приняли участие несколько десятков человек.Во время митинга у посольства дежурили сотрудники полиции. Обстановка была спокойная.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Противники Пашиняна собрались у армянского посольства в Москве
Противники Пашиняна собрались у армянского посольства в Москве
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире

У посольства Армении в Москве завершился митинг противников Пашиняна

14:35 11.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОколо двух десятков противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время акции протеста у посольства Республики Армения в Москве
Около двух десятков противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время акции протеста у посольства Республики Армения в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Митинг противников премьера Армении Никола Пашиняна завершился у армянского посольства в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Пашинян прибыл в Москву на трёхсторонние переговоры по Карабаху с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Митинг продлился более двух часов. В нем приняли участие несколько десятков человек.
Во время митинга у посольства дежурили сотрудники полиции. Обстановка была спокойная.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Около двух десятков противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время акции протеста у посольства Республики Армения в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
14:11
Посольство Армении не просило усиления охраны из-за митинга
 
Никол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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