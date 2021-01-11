https://ria.ru/20210111/posolstvo-1592576403.html
У посольства Армении в Москве завершился митинг противников Пашиняна
У посольства Армении в Москве завершился митинг противников Пашиняна
Митинг противников премьера Армении Никола Пашиняна завершился у армянского посольства в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:35
2021-01-11T14:35
2021-01-11T14:35
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
москва
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592574620_0:201:3207:2005_1920x0_80_0_0_246fd18a15fe3e33aa23aa7f9042569e.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Митинг противников премьера Армении Никола Пашиняна завершился у армянского посольства в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что Пашинян прибыл в Москву на трёхсторонние переговоры по Карабаху с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.Митинг продлился более двух часов. В нем приняли участие несколько десятков человек.Во время митинга у посольства дежурили сотрудники полиции. Обстановка была спокойная.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210111/posolstvo-1592570624.html
москва
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592574620_478:0:3207:2047_1920x0_80_0_0_70be381c0213ef63599b80466c0a0ac4.jpg
Противники Пашиняна собрались у армянского посольства в Москве
Противники Пашиняна собрались у армянского посольства в Москве
2021-01-11T14:35
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире