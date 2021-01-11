https://ria.ru/20210111/posolstvo-1592576403.html

У посольства Армении в Москве завершился митинг противников Пашиняна

У посольства Армении в Москве завершился митинг противников Пашиняна

Митинг противников премьера Армении Никола Пашиняна завершился у армянского посольства в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T14:35

2021-01-11T14:35

2021-01-11T14:35

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

москва

азербайджан

армения

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Митинг противников премьера Армении Никола Пашиняна завершился у армянского посольства в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что Пашинян прибыл в Москву на трёхсторонние переговоры по Карабаху с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.Митинг продлился более двух часов. В нем приняли участие несколько десятков человек.Во время митинга у посольства дежурили сотрудники полиции. Обстановка была спокойная.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210111/posolstvo-1592570624.html

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Противники Пашиняна собрались у армянского посольства в Москве Противники Пашиняна собрались у армянского посольства в Москве 2021-01-11T14:35 true PT0M23S

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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире