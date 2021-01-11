https://ria.ru/20210111/polety-1592581410.html

Finnair возобновит полеты в Россию

Finnair возобновит полеты в Россию

Авиакомпания Finnair возобновит полеты в Россию с 28 января, рассказали РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T14:59

2021-01-11T14:59

2021-01-11T14:59

распространение нового коронавируса

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

коронавирус в россии

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пулково (аэропорт)

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 янв — РИА Новости. Авиакомпания Finnair возобновит полеты в Россию с 28 января, рассказали РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Finnair приостановила полеты в Россию в середине марта 2020 года."Как следует из нашего расписания, с 28 января мы начнем летать в Санкт-Петербург по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям один раз в день в течение всего зимнего расписания (до конца марта)", - рассказали в Finnair.Эта же информация доступна на сайте аэропорта Пулково.Ранее в Finnair поясняли, что не могут летать в Россию из-за российских ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.Действующие пограничные ограничения в России ограничивают въезд в страну для всех, кроме граждан РФ и членов их семей; постоянных жителей РФ; граждан Великобритании и жителей Соединенного Королевства, если они прибывают из Соединенного Королевства; граждан и резидентов Швейцарии, если они прибывают из Швейцарии; граждан и жителей Танзании, если они прибывают из Танзании; а также граждан и жителей Турции, если они прибывают из Турции, поясняли ранее в Finnair.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/aviasoobschenie-1590308919.html

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2021

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