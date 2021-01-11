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https://ria.ru/20210111/polety-1592581410.html
Finnair возобновит полеты в Россию
Finnair возобновит полеты в Россию
Авиакомпания Finnair возобновит полеты в Россию с 28 января, рассказали РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:59
2021-01-11T14:59
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
пулково (аэропорт)
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 янв — РИА Новости. Авиакомпания Finnair возобновит полеты в Россию с 28 января, рассказали РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Finnair приостановила полеты в Россию в середине марта 2020 года."Как следует из нашего расписания, с 28 января мы начнем летать в Санкт-Петербург по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям один раз в день в течение всего зимнего расписания (до конца марта)", - рассказали в Finnair.Эта же информация доступна на сайте аэропорта Пулково.Ранее в Finnair поясняли, что не могут летать в Россию из-за российских ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.Действующие пограничные ограничения в России ограничивают въезд в страну для всех, кроме граждан РФ и членов их семей; постоянных жителей РФ; граждан Великобритании и жителей Соединенного Королевства, если они прибывают из Соединенного Королевства; граждан и резидентов Швейцарии, если они прибывают из Швейцарии; граждан и жителей Танзании, если они прибывают из Танзании; а также граждан и жителей Турции, если они прибывают из Турции, поясняли ранее в Finnair.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Finnair возобновит полеты в Россию

14:59 11.01.2021
 
CC BY 2.0 / Eric Salard / A320 / FINNAIR Самолет Airbus A320 авиакомпании Finnair
Самолет Airbus A320 авиакомпании Finnair - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
CC BY 2.0 / Eric Salard / A320 / FINNAIR
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 янв — РИА Новости. Авиакомпания Finnair возобновит полеты в Россию с 28 января, рассказали РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Finnair приостановила полеты в Россию в середине марта 2020 года.
"Как следует из нашего расписания, с 28 января мы начнем летать в Санкт-Петербург по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям один раз в день в течение всего зимнего расписания (до конца марта)", - рассказали в Finnair.
Эта же информация доступна на сайте аэропорта Пулково.
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Ранее в Finnair поясняли, что не могут летать в Россию из-за российских ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Действующие пограничные ограничения в России ограничивают въезд в страну для всех, кроме граждан РФ и членов их семей; постоянных жителей РФ; граждан Великобритании и жителей Соединенного Королевства, если они прибывают из Соединенного Королевства; граждан и резидентов Швейцарии, если они прибывают из Швейцарии; граждан и жителей Танзании, если они прибывают из Танзании; а также граждан и жителей Турции, если они прибывают из Турции, поясняли ранее в Finnair.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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