https://ria.ru/20210111/plennye-1592617716.html
Пашинян надеется на скорое решение вопроса обмена пленными
Пашинян надеется на скорое решение вопроса обмена пленными
Работа по обмену военнопленными, захваченными в Нагорном Карабахе, будет продолжена, этот вопрос еще не решен, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T18:19
2021-01-11T18:19
2021-01-11T18:19
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
москва
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Работа по обмену военнопленными, захваченными в Нагорном Карабахе, будет продолжена, этот вопрос еще не решен, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян."К сожалению, нам сегодня не удалось решить вопрос военнопленных, это самый чувствительный и болезненный вопрос... Мы договорились, что будем продолжать работу по этому направлению. Мы считаем, в частности, что конкретно восьмой пункт нашего совместного заявления (подписанного в ночь на 10 ноября), к сожалению, не полностью исполняется. Я надеюсь, что нам удастся прийти в кратчайшие сроки к конкретному решению", - сказал Пашинян по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве.
https://ria.ru/20210111/karabakh-1592616579.html
нагорный карабах
москва
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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире