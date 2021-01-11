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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210111/peregovory-1592610785.html
Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна завершились
Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна завершились
В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по Нагорному... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:44
2021-01-11T18:00
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
политика
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по Нагорному Карабаху.Лидеры общались около четырех часов. По итогам встречи Путин сообщил, что стороны подписали совместное заявление о развитии Карабаха и план по нему в ближайшее время представят вице-премьеры России, Азербайджана и Армении.В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Как отмечал Пашинян, он готов уйти в отставку, но "только по решению народа".
https://ria.ru/20210111/karabakh-1592577224.html
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, политика

Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна завершились

17:44 11.01.2021 (обновлено: 18:00 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по Нагорному Карабаху.
Лидеры общались около четырех часов. По итогам встречи Путин сообщил, что стороны подписали совместное заявление о развитии Карабаха и план по нему в ближайшее время представят вице-премьеры России, Азербайджана и Армении.
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В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Как отмечал Пашинян, он готов уйти в отставку, но "только по решению народа".
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинПолитика
 
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