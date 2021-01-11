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В Совфеде оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
В Совфеде оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова поддержала ужесточение наказаний за РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:04
2021-01-11T14:41
ирина рукавишникова
авто
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова поддержала ужесточение наказаний за нарушение правил дорожного движения."Поддерживаю предложение об ужесточении в проекте нового КоАП наказаний для водителей, которые трижды в течение года совершают грубые нарушения правил дорожного движения. Оно отражает консолидированную позицию МВД и Минюста России (основного разработчика проекта нового Кодекса), совершенно обосновано и соответствует мировой практике", - сказала Рукавишникова РИА Новости.Российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года. Соответствующую норму министерство юстиции планирует добавить в проект нового КоАП, сообщает "Коммерсантъ".По информации СМИ, наказание сроком до полутора лет последует за выезд на встречную полосу, проезд на красный свет или превышение скорости на 60 километров в час. При этом нарушения не будут учитываться в новой "накопительной" системе, если их зафиксировали автоматические камеры.Также проект предусматривает ужесточение наказания за пьяное вождение при перевозке детей до 16 лет: за это будет грозить штраф в 50 тысяч рублей и лишение прав на срок до трех лет.
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ирина рукавишникова , авто, совет федерации рф, общество

В Совфеде оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД

12:04 11.01.2021 (обновлено: 14:41 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске
Сотрудник ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова поддержала ужесточение наказаний за нарушение правил дорожного движения.
"Поддерживаю предложение об ужесточении в проекте нового КоАП наказаний для водителей, которые трижды в течение года совершают грубые нарушения правил дорожного движения. Оно отражает консолидированную позицию МВД и Минюста России (основного разработчика проекта нового Кодекса), совершенно обосновано и соответствует мировой практике", - сказала Рукавишникова РИА Новости.

Она подчеркнула, что в нетрезвом виде за руль садиться нельзя, тем более, перевозить в таком состоянии детей. "Если человек совершает подобные правонарушения и тем самым подвергает жизнь и здоровье окружающих реальной опасности систематически, то он должен быть лишен права на управление автомобилем", - уверена сенатор.

Российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года. Соответствующую норму министерство юстиции планирует добавить в проект нового КоАП, сообщает "Коммерсантъ".
По информации СМИ, наказание сроком до полутора лет последует за выезд на встречную полосу, проезд на красный свет или превышение скорости на 60 километров в час. При этом нарушения не будут учитываться в новой "накопительной" системе, если их зафиксировали автоматические камеры.
Также проект предусматривает ужесточение наказания за пьяное вождение при перевозке детей до 16 лет: за это будет грозить штраф в 50 тысяч рублей и лишение прав на срок до трех лет.
Сотрудники ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
1 января, 08:00
Штрафы, права и самокаты: что изменится в ПДД в 2021-м
 
Ирина РукавишниковаАвтоСовет Федерации РФОбщество
 
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