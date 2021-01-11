https://ria.ru/20210111/pdd-1592545755.html

В Совфеде оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД

В Совфеде оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова поддержала ужесточение наказаний за РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T12:04

2021-01-11T12:04

2021-01-11T14:41

ирина рукавишникова

авто

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова поддержала ужесточение наказаний за нарушение правил дорожного движения."Поддерживаю предложение об ужесточении в проекте нового КоАП наказаний для водителей, которые трижды в течение года совершают грубые нарушения правил дорожного движения. Оно отражает консолидированную позицию МВД и Минюста России (основного разработчика проекта нового Кодекса), совершенно обосновано и соответствует мировой практике", - сказала Рукавишникова РИА Новости.Российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года. Соответствующую норму министерство юстиции планирует добавить в проект нового КоАП, сообщает "Коммерсантъ".По информации СМИ, наказание сроком до полутора лет последует за выезд на встречную полосу, проезд на красный свет или превышение скорости на 60 километров в час. При этом нарушения не будут учитываться в новой "накопительной" системе, если их зафиксировали автоматические камеры.Также проект предусматривает ужесточение наказания за пьяное вождение при перевозке детей до 16 лет: за это будет грозить штраф в 50 тысяч рублей и лишение прав на срок до трех лет.

https://ria.ru/20210101/shtrafy-1590376406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ирина рукавишникова , авто, совет федерации рф, общество