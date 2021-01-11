Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210111/partiya-1592529895.html
Партия Nur Otan
Партия Nur Otan
Nur Otan – крупнейшая пропрезидентская партия в Казахстане. Название партии с казахского на русский язык переводится как "Свет Отечества". РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T10:43
2021-01-11T10:43
нур отан (казахстан)
казахстан
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592469003_0:144:3073:1873_1920x0_80_0_0_33e2a989ad4e0c64d44a033b9856fa0d.jpg
Nur Otan – крупнейшая пропрезидентская партия в Казахстане. Название партии с казахского на русский язык переводится как "Свет Отечества". Партия была создана в 1999 году по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как партия "Отан" ("Отчизна"). 19 января 1999 года общественный штаб в поддержку кандидата в президенты Казахстана Нурсултана Назарбаева был преобразован в Республиканскую партию (РПП) "Отан". 12 февраля 1999 года РПП "Отан" была зарегистрирована. В программе политобъединения было заявлено, что оно выступает за укрепление государственности и создание в республике свободного и открытого общества, основанного на принципах демократии, социального партнерства и согласия.1 марта 1999 года состоялся первый учредительный съезд партии, на котором в партию вошли Партия народного единства Казахстана, Демократическая партия Казахстана, Либеральное движение Казахстана, Движение "За Казахстан – 2030".В ноябре 2002 года на внеочередном IV съезде в состав партии вошли Народно-кооперативная партия Казахстана и Республиканская политическая партия труда.В июле 2006 года на внеочередном IX съезде партии произошло объединение с партией "Асар".В декабре 2006 года на внеочередном X съезде к партии "Отан" присоединились Гражданская и Аграрная партии. На этом съезде было принято решении о переименовании РПП "Отан" в Народно-демократическую партию (НДП) "Нур Отан".В октябре 2013 года на внеочередном XV Съезде НДП "Нур Отан" переименована в партию "Нур Отан".В феврале 2019 года на XVIII съезде произошел ребрендинг: название партии стало писаться на латинице, в логотипе Nur Otan было отражено образование 17-го региона Казахстана. В программе 2021 года своей главной задачей партия считает создание равных возможностей для реализации потенциала каждого казахстанца, обеспечение роста благосостояния казахстанских семей, уверенное будущее для подрастающего поколения и заботу о старших. Председателем партии является первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.Высшим руководящим органом партии является съезд, высший представительный орган партии – политический совет. Руководящий орган партии – бюро политического совета, исполнительный орган – центральный аппарат. У партии есть молодежное крыло "Жас Отан" ("Молодое Отечество"), образованное в 2000 году. В 1999 году по итогам выборов в парламент Казахстана II созыва депутатская фракция РПП "Отан" насчитывала 39 человек, из них 13 сенаторов, 26 депутатов нижней палаты (мажилиса).В результате выборов 2004 года в мажилис парламента из 59 парламентариев, выдвинутых политическими партиями, политическую партию "Отан" представляли 42 депутата.В 2007 году в результате выборов в парламент депутаты Республиканской Народно-Демократической партии "Нур Отан" заняли все 98 мест в мажилисе парламента. В 2012 году на выборах мажилиса парламента Народно-демократическая партия "Нур Отан" набрала 80,99% голосов и получила 83 депутатских кресла из 107.В 2016 году на выборах в нижнюю палату парламента (мажилис) Казахстана партия набрала 82,2% голосов и получила 84 мандата. 10 января 2021 года состоялись очередные выборы в парламент Казахстана. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил партию Nur Otan с убедительной победой. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592469003_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5f7acb5d9721b482db630fe4f26a4e7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нур отан (казахстан), казахстан, справки

Партия Nur Otan

10:43 11.01.2021
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкМужчина на избирательном участке №115 в Нур-Султане, Казахстан
Мужчина на избирательном участке №115 в Нур-Султане, Казахстан - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Sputnik / Абзал Калиев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Nur Otan – крупнейшая пропрезидентская партия в Казахстане. Название партии с казахского на русский язык переводится как "Свет Отечества".
Партия была создана в 1999 году по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как партия "Отан" ("Отчизна").
19 января 1999 года общественный штаб в поддержку кандидата в президенты Казахстана Нурсултана Назарбаева был преобразован в Республиканскую партию (РПП) "Отан". 12 февраля 1999 года РПП "Отан" была зарегистрирована.
В программе политобъединения было заявлено, что оно выступает за укрепление государственности и создание в республике свободного и открытого общества, основанного на принципах демократии, социального партнерства и согласия.
1 марта 1999 года состоялся первый учредительный съезд партии, на котором в партию вошли Партия народного единства Казахстана, Демократическая партия Казахстана, Либеральное движение Казахстана, Движение "За Казахстан – 2030".
В ноябре 2002 года на внеочередном IV съезде в состав партии вошли Народно-кооперативная партия Казахстана и Республиканская политическая партия труда.
В июле 2006 года на внеочередном IX съезде партии произошло объединение с партией "Асар".
В декабре 2006 года на внеочередном X съезде к партии "Отан" присоединились Гражданская и Аграрная партии. На этом съезде было принято решении о переименовании РПП "Отан" в Народно-демократическую партию (НДП) "Нур Отан".
В октябре 2013 года на внеочередном XV Съезде НДП "Нур Отан" переименована в партию "Нур Отан".
В феврале 2019 года на XVIII съезде произошел ребрендинг: название партии стало писаться на латинице, в логотипе Nur Otan было отражено образование 17-го региона Казахстана.
В программе 2021 года своей главной задачей партия считает создание равных возможностей для реализации потенциала каждого казахстанца, обеспечение роста благосостояния казахстанских семей, уверенное будущее для подрастающего поколения и заботу о старших.
Председателем партии является первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Высшим руководящим органом партии является съезд, высший представительный орган партии – политический совет. Руководящий орган партии – бюро политического совета, исполнительный орган – центральный аппарат.
У партии есть молодежное крыло "Жас Отан" ("Молодое Отечество"), образованное в 2000 году.
В 1999 году по итогам выборов в парламент Казахстана II созыва депутатская фракция РПП "Отан" насчитывала 39 человек, из них 13 сенаторов, 26 депутатов нижней палаты (мажилиса).
В результате выборов 2004 года в мажилис парламента из 59 парламентариев, выдвинутых политическими партиями, политическую партию "Отан" представляли 42 депутата.
В 2007 году в результате выборов в парламент депутаты Республиканской Народно-Демократической партии "Нур Отан" заняли все 98 мест в мажилисе парламента.
В 2012 году на выборах мажилиса парламента Народно-демократическая партия "Нур Отан" набрала 80,99% голосов и получила 83 депутатских кресла из 107.
В 2016 году на выборах в нижнюю палату парламента (мажилис) Казахстана партия набрала 82,2% голосов и получила 84 мандата.
10 января 2021 года состоялись очередные выборы в парламент Казахстана. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил партию Nur Otan с убедительной победой.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Нур Отан (Казахстан)КазахстанСправки
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43В Швеции внесли приговор россиянам по делу о нападении на блогера
15:41Минздрав прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
15:33Стало известно, когда Samsung представит смартфон Galaxy S21
15:31Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
15:28Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми
15:22Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
15:22В Михайловском театре планируют открыть центр вакцинации от коронавируса
15:18Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
15:18Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
15:15Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
15:13Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
15:12Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
15:09Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19
15:09В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
15:09В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
15:08Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины
15:07В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек
15:04В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:02Вирусолог предупредил об опасности лечения CОVID-19 радиацией
15:01Parler удалил пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Майка Пенса
Лента новостейМолния