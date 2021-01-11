https://ria.ru/20210111/partiya-1592529895.html
Партия Nur Otan
Партия Nur Otan
Nur Otan – крупнейшая пропрезидентская партия в Казахстане. Название партии с казахского на русский язык переводится как "Свет Отечества". РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T10:43
2021-01-11T10:43
2021-01-11T10:43
нур отан (казахстан)
казахстан
справки
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Nur Otan – крупнейшая пропрезидентская партия в Казахстане. Название партии с казахского на русский язык переводится как "Свет Отечества". Партия была создана в 1999 году по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как партия "Отан" ("Отчизна"). 19 января 1999 года общественный штаб в поддержку кандидата в президенты Казахстана Нурсултана Назарбаева был преобразован в Республиканскую партию (РПП) "Отан". 12 февраля 1999 года РПП "Отан" была зарегистрирована. В программе политобъединения было заявлено, что оно выступает за укрепление государственности и создание в республике свободного и открытого общества, основанного на принципах демократии, социального партнерства и согласия.1 марта 1999 года состоялся первый учредительный съезд партии, на котором в партию вошли Партия народного единства Казахстана, Демократическая партия Казахстана, Либеральное движение Казахстана, Движение "За Казахстан – 2030".В ноябре 2002 года на внеочередном IV съезде в состав партии вошли Народно-кооперативная партия Казахстана и Республиканская политическая партия труда.В июле 2006 года на внеочередном IX съезде партии произошло объединение с партией "Асар".В декабре 2006 года на внеочередном X съезде к партии "Отан" присоединились Гражданская и Аграрная партии. На этом съезде было принято решении о переименовании РПП "Отан" в Народно-демократическую партию (НДП) "Нур Отан".В октябре 2013 года на внеочередном XV Съезде НДП "Нур Отан" переименована в партию "Нур Отан".В феврале 2019 года на XVIII съезде произошел ребрендинг: название партии стало писаться на латинице, в логотипе Nur Otan было отражено образование 17-го региона Казахстана. В программе 2021 года своей главной задачей партия считает создание равных возможностей для реализации потенциала каждого казахстанца, обеспечение роста благосостояния казахстанских семей, уверенное будущее для подрастающего поколения и заботу о старших. Председателем партии является первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.Высшим руководящим органом партии является съезд, высший представительный орган партии – политический совет. Руководящий орган партии – бюро политического совета, исполнительный орган – центральный аппарат. У партии есть молодежное крыло "Жас Отан" ("Молодое Отечество"), образованное в 2000 году. В 1999 году по итогам выборов в парламент Казахстана II созыва депутатская фракция РПП "Отан" насчитывала 39 человек, из них 13 сенаторов, 26 депутатов нижней палаты (мажилиса).В результате выборов 2004 года в мажилис парламента из 59 парламентариев, выдвинутых политическими партиями, политическую партию "Отан" представляли 42 депутата.В 2007 году в результате выборов в парламент депутаты Республиканской Народно-Демократической партии "Нур Отан" заняли все 98 мест в мажилисе парламента. В 2012 году на выборах мажилиса парламента Народно-демократическая партия "Нур Отан" набрала 80,99% голосов и получила 83 депутатских кресла из 107.В 2016 году на выборах в нижнюю палату парламента (мажилис) Казахстана партия набрала 82,2% голосов и получила 84 мандата. 10 января 2021 года состоялись очередные выборы в парламент Казахстана. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил партию Nur Otan с убедительной победой. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нур отан (казахстан), казахстан, справки
Nur Otan
– крупнейшая пропрезидентская партия в Казахстане. Название партии с казахского на русский язык переводится как "Свет Отечества".
Партия была создана в 1999 году
по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как партия "Отан
" ("Отчизна").
19 января 1999 года общественный штаб в поддержку кандидата в президенты Казахстана Нурсултана Назарбаева был преобразован в Республиканскую партию (РПП) "Отан". 12 февраля 1999 года РПП "Отан" была зарегистрирована.
В программе политобъединения было заявлено
, что оно выступает за укрепление государственности и создание в республике свободного и открытого общества, основанного на принципах демократии, социального партнерства и согласия.
1 марта 1999 года состоялся
первый учредительный съезд партии, на котором в партию вошли Партия народного единства Казахстана, Демократическая партия Казахстана, Либеральное движение Казахстана, Движение "За Казахстан – 2030".
В ноябре 2002 года на внеочередном IV съезде в состав партии вошли Народно-кооперативная партия Казахстана и Республиканская политическая партия труда.
В июле 2006 года на внеочередном IX съезде партии произошло объединение с партией "Асар".
В декабре 2006 года на внеочередном X съезде к партии "Отан" присоединились Гражданская и Аграрная партии. На этом съезде было принято решении о переименовании РПП "Отан" в Народно-демократическую партию (НДП) "Нур Отан".
В октябре 2013 года на внеочередном XV Съезде НДП "Нур Отан" переименована в партию "Нур Отан".
В феврале 2019 года на XVIII съезде произошел ребрендинг: название партии стало писаться на латинице, в логотипе Nur Otan было отражено образование 17-го региона Казахстана.
В программе 2021 года своей главной задачей партия считает
создание равных возможностей для реализации потенциала каждого казахстанца, обеспечение роста благосостояния казахстанских семей, уверенное будущее для подрастающего поколения и заботу о старших.
Председателем партии
является первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Высшим руководящим органом партии является съезд
, высший представительный орган партии – политический совет. Руководящий орган партии – бюро политического совета, исполнительный орган – центральный аппарат.
У партии есть молодежное крыло "Жас Отан" ("Молодое Отечество"), образованное в 2000 году
.
В 1999 году по итогам выборов в парламент Казахстана II созыва депутатская фракция РПП "Отан" насчитывала 39 человек, из них 13 сенаторов, 26 депутатов нижней палаты (мажилиса).
В результате выборов 2004 года в мажилис парламента из 59 парламентариев, выдвинутых политическими партиями, политическую партию "Отан" представляли 42 депутата.
В 2007 году в результате выборов в парламент депутаты Республиканской Народно-Демократической партии "Нур Отан" заняли все 98 мест в мажилисе парламента.
В 2012 году на выборах мажилиса парламента Народно-демократическая партия "Нур Отан" набрала 80,99% голосов и получила 83 депутатских кресла из 107.
В 2016 году на выборах в нижнюю палату парламента (мажилис) Казахстана партия набрала 82,2% голосов
и получила 84 мандата.
10 января 2021 года состоялись очередные выборы
в парламент Казахстана. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил партию Nur Otan с убедительной победой.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников