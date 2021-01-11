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ЛНР: украинские силовики возобновили обстрелы после 18 дней тишины
ЛНР: украинские силовики возобновили обстрелы после 18 дней тишины
Украинские силовики после восемнадцати дней соблюдения перемирия нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T01:16
2021-01-11T11:27
ситуация на украине
сцкк
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ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. Украинские силовики после восемнадцати дней соблюдения перемирия нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Ранее в непризнанной республике заявляли, что с 23 декабря не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны украинских силовиков. В воскресенье Народная милиция ЛНР обвинила Киев в попытке при содействии журналистов дестабилизировать ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе.Он уточнил, что в воскресенье военнослужащие 59-й бригады ВС Украины с позиций вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов Луганское и Светлодарск обстреляли из гранатометов и минометов территорию села Калиновка. В Народной милиции ЛНР подозревают, что попытка дестабилизации ситуации у линии соприкосновения могла быть связана с работой украинских СМИ.По словам представителя оборонного ведомства республики, украинских представителей в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня уведомили о случившемся. Информация о потерях и разрушениях уточняется.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последней информации ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы. С сентября 2014 года она приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210108/donbass-1592297249.html
https://ria.ru/20210110/ssha-1592434687.html
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ситуация на украине, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, луганск, оон, в мире

ЛНР: украинские силовики возобновили обстрелы после 18 дней тишины

01:16 11.01.2021 (обновлено: 11:27 11.01.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / прес-служба Командування ДШВ ЗС України / Танкісти десантно-штурмової бригади провели бойові стрільбиТанк ВСУ
Танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
CC BY-SA 2.0 / прес-служба Командування ДШВ ЗС України / Танкісти десантно-штурмової бригади провели бойові стрільби
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ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. Украинские силовики после восемнадцати дней соблюдения перемирия нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в непризнанной республике заявляли, что с 23 декабря не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны украинских силовиков. В воскресенье Народная милиция ЛНР обвинила Киев в попытке при содействии журналистов дестабилизировать ситуацию у линии соприкосновения в Донбассе.

"Командование Операции объединенных сил (ООС) продолжает открыто предпринимать попытки, направленные на дестабилизацию обстановки вблизи линии соприкосновения, организовывая провокации", — заявил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что в воскресенье военнослужащие 59-й бригады ВС Украины с позиций вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов Луганское и Светлодарск обстреляли из гранатометов и минометов территорию села Калиновка. В Народной милиции ЛНР подозревают, что попытка дестабилизации ситуации у линии соприкосновения могла быть связана с работой украинских СМИ.
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По словам представителя оборонного ведомства республики, украинских представителей в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня уведомили о случившемся. Информация о потерях и разрушениях уточняется.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последней информации ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы. С сентября 2014 года она приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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