Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210111/miting-1592561623.html
Противники Пашиняна собрались на митинг у посольства Армении в Москве
Противники Пашиняна собрались на митинг у посольства Армении в Москве
Несколько десятков противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались на митинг возле посольства республики в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:15
2021-01-11T14:27
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
нагорный карабах
москва
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592573885_0:10:2980:1686_1920x0_80_0_0_c63300bcdc1972ce923b26a6f940f980.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Несколько десятков противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались на митинг возле посольства республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости.На месте дежурит полиция. Обстановка у здания дипмиссии спокойная.Сегодня Пашинян прибыл в российскую столицу на трехсторонние переговоры с Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По информации пресс-службы Кремля, лидеры стран планируют обсудить реализацию трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху и дальнейшие шаги по решению проблем в регионе. Особое внимание уделят вопросам оказания помощи жителям пострадавших от военных действий районов, а также разблокированию и развитию торгово-экономических связей.Утром полиция Армении перекрыла дорогу к ереванскому аэропорту Звартноц, чтобы обеспечить проезд премьер-министра. Неподалеку проходила акция протеста оппозиционеров: они требовали позволить пройти шествием к территории авиагавани. В итоге одного человека задержали.Мирное соглашение по КарабахуВ конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. В конце декабря Пашинян сообщил, что готов уйти в отставку, но "только по решению народа".
https://ria.ru/20210105/karabakh-1592053548.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210108/karabakh-1592308484.html
россия
нагорный карабах
москва
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592573885_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_fe10ca7de5fa8d6b0c17b90ff5339035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, никол пашинян, нагорный карабах, москва, армения

Противники Пашиняна собрались на митинг у посольства Армении в Москве

13:15 11.01.2021 (обновлено: 14:27 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНесколько десятков противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время акции протеста у посольства Республики Армения в Москве
Несколько десятков противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время акции протеста у посольства Республики Армения в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Несколько десятков противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались на митинг возле посольства республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
На месте дежурит полиция. Обстановка у здания дипмиссии спокойная.
Сегодня Пашинян прибыл в российскую столицу на трехсторонние переговоры с Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По информации пресс-службы Кремля, лидеры стран планируют обсудить реализацию трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху и дальнейшие шаги по решению проблем в регионе. Особое внимание уделят вопросам оказания помощи жителям пострадавших от военных действий районов, а также разблокированию и развитию торгово-экономических связей.
Утром полиция Армении перекрыла дорогу к ереванскому аэропорту Звартноц, чтобы обеспечить проезд премьер-министра. Неподалеку проходила акция протеста оппозиционеров: они требовали позволить пройти шествием к территории авиагавани. В итоге одного человека задержали.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения Зангиланского и Губадлинского районов - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 15:19Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев распорядился построить в Карабахе международный аэропорт

Мирное соглашение по Карабаху

В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. В конце декабря Пашинян сообщил, что готов уйти в отставку, но "только по решению народа".
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
8 января, 11:25
"Еще раз обращаю внимание". Пашинян о приоритетах Армении по Карабаху
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянНагорный КарабахМоскваАрмения
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43В Швеции внесли приговор россиянам по делу о нападении на блогера
15:41Минздрав прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
15:33Стало известно, когда Samsung представит смартфон Galaxy S21
15:31Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
15:28Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми
15:22Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
15:22В Михайловском театре планируют открыть центр вакцинации от коронавируса
15:18Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
15:18Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
15:15Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
15:13Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
15:12Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
15:09Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19
15:09В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
15:09В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
15:08Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины
15:07В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек
15:04В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:02Вирусолог предупредил об опасности лечения CОVID-19 радиацией
15:01Parler удалил пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Майка Пенса
Лента новостейМолния