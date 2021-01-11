Противники Пашиняна собрались на митинг у посольства Армении в Москве
13:15 11.01.2021 (обновлено: 14:27 11.01.2021)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНесколько десятков противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время акции протеста у посольства Республики Армения в Москве
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Несколько десятков противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались на митинг возле посольства республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
На месте дежурит полиция. Обстановка у здания дипмиссии спокойная.
Сегодня Пашинян прибыл в российскую столицу на трехсторонние переговоры с Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По информации пресс-службы Кремля, лидеры стран планируют обсудить реализацию трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху и дальнейшие шаги по решению проблем в регионе. Особое внимание уделят вопросам оказания помощи жителям пострадавших от военных действий районов, а также разблокированию и развитию торгово-экономических связей.
Утром полиция Армении перекрыла дорогу к ереванскому аэропорту Звартноц, чтобы обеспечить проезд премьер-министра. Неподалеку проходила акция протеста оппозиционеров: они требовали позволить пройти шествием к территории авиагавани. В итоге одного человека задержали.
Мирное соглашение по Карабаху
В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. В конце декабря Пашинян сообщил, что готов уйти в отставку, но "только по решению народа".