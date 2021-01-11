https://ria.ru/20210111/miting-1592561623.html

Противники Пашиняна собрались на митинг у посольства Армении в Москве

Противники Пашиняна собрались на митинг у посольства Армении в Москве

Несколько десятков противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались на митинг возле посольства республики в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:15

2021-01-11T13:15

2021-01-11T14:27

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

нагорный карабах

москва

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592573885_0:10:2980:1686_1920x0_80_0_0_c63300bcdc1972ce923b26a6f940f980.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Несколько десятков противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались на митинг возле посольства республики в Москве, передает корреспондент РИА Новости.На месте дежурит полиция. Обстановка у здания дипмиссии спокойная.Сегодня Пашинян прибыл в российскую столицу на трехсторонние переговоры с Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По информации пресс-службы Кремля, лидеры стран планируют обсудить реализацию трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху и дальнейшие шаги по решению проблем в регионе. Особое внимание уделят вопросам оказания помощи жителям пострадавших от военных действий районов, а также разблокированию и развитию торгово-экономических связей.Утром полиция Армении перекрыла дорогу к ереванскому аэропорту Звартноц, чтобы обеспечить проезд премьер-министра. Неподалеку проходила акция протеста оппозиционеров: они требовали позволить пройти шествием к территории авиагавани. В итоге одного человека задержали.Мирное соглашение по КарабахуВ конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. В конце декабря Пашинян сообщил, что готов уйти в отставку, но "только по решению народа".

https://ria.ru/20210105/karabakh-1592053548.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210108/karabakh-1592308484.html

россия

нагорный карабах

москва

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, нагорный карабах, москва, армения