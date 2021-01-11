https://ria.ru/20210111/merkel-1592580740.html

Меркель сочла решение соцсетей заблокировать аккаунты Трампа спорным

Меркель сочла решение соцсетей заблокировать аккаунты Трампа спорным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает спорным решение руководства американских социальных сетей заблокировать аккаунты американского президента Дональда Трампа,... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T14:55

2021-01-11T14:55

2021-01-11T14:56

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БЕРЛИН, 11 янв – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает спорным решение руководства американских социальных сетей заблокировать аккаунты американского президента Дональда Трампа, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен ЗайбертОн подчеркнул, что свобода слова является важнейшим правом, которое "может быть ограничено, но только в соответствии с законом и в тех рамках, которые определяет законодатель, а не в соответствии с решениями руководства социальных медиа". "С этой точки зрения канцлер считает проблематичным то, что аккаунты американского президента заморожены на долгосрочной основе", - заявил Зайберт.Ранее Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.

https://ria.ru/20210111/ssha-1592479076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штеффен зайберт, дональд трамп, ангела меркель, германия, сша, twitter, в мире