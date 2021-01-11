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Меркель сочла решение соцсетей заблокировать аккаунты Трампа спорным
Меркель сочла решение соцсетей заблокировать аккаунты Трампа спорным
Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает спорным решение руководства американских социальных сетей заблокировать аккаунты американского президента Дональда Трампа,... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:55
2021-01-11T14:56
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БЕРЛИН, 11 янв – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает спорным решение руководства американских социальных сетей заблокировать аккаунты американского президента Дональда Трампа, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен ЗайбертОн подчеркнул, что свобода слова является важнейшим правом, которое "может быть ограничено, но только в соответствии с законом и в тех рамках, которые определяет законодатель, а не в соответствии с решениями руководства социальных медиа". "С этой точки зрения канцлер считает проблематичным то, что аккаунты американского президента заморожены на долгосрочной основе", - заявил Зайберт.Ранее Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.
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штеффен зайберт, дональд трамп, ангела меркель, германия, сша, twitter, в мире

Меркель сочла решение соцсетей заблокировать аккаунты Трампа спорным

14:55 11.01.2021 (обновлено: 14:56 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018
Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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БЕРЛИН, 11 янв – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает спорным решение руководства американских социальных сетей заблокировать аккаунты американского президента Дональда Трампа, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт

"Операторы социальных сетей несут высокую ответственность за то, чтобы политическая дискуссия не была отравлена ненавистью, ложью и подстрекательством к насилию, и нельзя праздно наблюдать, как в определенных каналах публикуют контент, который подпадает под эти категории, поэтому важно, чтобы делались пометки (к сообщениям), как это было в последние месяцы", - заявил он на брифинге в понедельник.

Он подчеркнул, что свобода слова является важнейшим правом, которое "может быть ограничено, но только в соответствии с законом и в тех рамках, которые определяет законодатель, а не в соответствии с решениями руководства социальных медиа". "С этой точки зрения канцлер считает проблематичным то, что аккаунты американского президента заморожены на долгосрочной основе", - заявил Зайберт.
Ранее Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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