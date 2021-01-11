https://ria.ru/20210111/lanovoy-1592583241.html
В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя нормально, до конца недели он останется в больнице, заявил РИА Новости РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T15:09
2021-01-11T15:09
2021-01-11T15:09
новости культуры
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл крок
василий лановой
театр имени е. вахтангова
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя нормально, до конца недели он останется в больнице, заявил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.Ранее Крок сообщал, что Лановой заразился коронавирусом, у него обнаружено пятипроцентное поражение легких. Артист вместе с женой Ириной Купченко госпитализированы.Лановой родился 16 января 1934 года, является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210111/grachevskiy-1592545401.html
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новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл крок, василий лановой, театр имени е. вахтангова