Туристы с пониманием восприняли ограничения в Крыму из-за COVID-19
11:00 11.01.2021 (обновлено: 12:14 11.01.2021)
© Фото : Александр АндреевКрым, санатории
© Фото : Александр Андреев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Туристы с пониманием восприняли ограничения в крымских объектах размещения, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Старт курортного сезона в Крыму в 2020 году был вынужденно отложен на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса. Курорты полуострова начали принимать отдыхающих из других регионов с 1 июля. В 2019 году в Крыму отдохнули около 7,5 миллиона человек.
"Это был очень сложный для всех нас сезон, но туристическая отрасль Крыма справилась с вызовами 2020 года, показав очень высокие результаты и по туристическому потоку, и по экономическим показателям. При этом не допустив на протяжении всего сезона серьезных срывов или вспышек заболевания. Многие объекты размещения вводили более строгие правила, чем того требовал Роспотребнадзор, и гости относились к этому с пониманием", - сказал Волченко в интервью РИА Новости.
По его словам, проведение курортного сезона позволило сохранить госпредприятия и бизнес, рабочие места и не допустить обвала в основных сферах экономики региона.
"Министерством курортов и туризма Крыма была проведена масштабная работа по подготовке объектов размещения к работе в новых условиях, с учетом всех актуальных требований Роспотребнадзора. Бизнесу пришлось "разгоняться с места", сократив запуск и подготовку к сезону с нескольких месяцев до нескольких недель", - сказал министр.