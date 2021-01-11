https://ria.ru/20210111/krym-1592527378.html

Туристы с пониманием восприняли ограничения в Крыму из-за COVID-19

Туристы с пониманием восприняли ограничения в Крыму из-за COVID-19

Туристы с пониманием восприняли ограничения в крымских объектах размещения, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции, сообщил министр... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T11:00

2021-01-11T11:00

2021-01-11T12:14

новости - туризм

туризм

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

туристы

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Туристы с пониманием восприняли ограничения в крымских объектах размещения, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.Старт курортного сезона в Крыму в 2020 году был вынужденно отложен на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса. Курорты полуострова начали принимать отдыхающих из других регионов с 1 июля. В 2019 году в Крыму отдохнули около 7,5 миллиона человек.По его словам, проведение курортного сезона позволило сохранить госпредприятия и бизнес, рабочие места и не допустить обвала в основных сферах экономики региона."Министерством курортов и туризма Крыма была проведена масштабная работа по подготовке объектов размещения к работе в новых условиях, с учетом всех актуальных требований Роспотребнадзора. Бизнесу пришлось "разгоняться с места", сократив запуск и подготовку к сезону с нескольких месяцев до нескольких недель", - сказал министр.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210111/puteshestviya-1591407431.html

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), туристы, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым