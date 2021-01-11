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Туризм
https://ria.ru/20210111/krym-1592527378.html
Туристы с пониманием восприняли ограничения в Крыму из-за COVID-19
Туристы с пониманием восприняли ограничения в Крыму из-за COVID-19
Туристы с пониманием восприняли ограничения в крымских объектах размещения, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции, сообщил министр... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:00
2021-01-11T12:14
новости - туризм
туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
туристы
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Туристы с пониманием восприняли ограничения в крымских объектах размещения, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.Старт курортного сезона в Крыму в 2020 году был вынужденно отложен на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса. Курорты полуострова начали принимать отдыхающих из других регионов с 1 июля. В 2019 году в Крыму отдохнули около 7,5 миллиона человек.По его словам, проведение курортного сезона позволило сохранить госпредприятия и бизнес, рабочие места и не допустить обвала в основных сферах экономики региона."Министерством курортов и туризма Крыма была проведена масштабная работа по подготовке объектов размещения к работе в новых условиях, с учетом всех актуальных требований Роспотребнадзора. Бизнесу пришлось "разгоняться с места", сократив запуск и подготовку к сезону с нескольких месяцев до нескольких недель", - сказал министр.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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республика крым
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новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), туристы, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым

Туристы с пониманием восприняли ограничения в Крыму из-за COVID-19

11:00 11.01.2021 (обновлено: 12:14 11.01.2021)
 
© Фото : Александр АндреевКрым, санатории
Крым, санатории - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : Александр Андреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Туристы с пониманием восприняли ограничения в крымских объектах размещения, связанные с недопущением распространения коронавирусной инфекции, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Старт курортного сезона в Крыму в 2020 году был вынужденно отложен на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса. Курорты полуострова начали принимать отдыхающих из других регионов с 1 июля. В 2019 году в Крыму отдохнули около 7,5 миллиона человек.
"Это был очень сложный для всех нас сезон, но туристическая отрасль Крыма справилась с вызовами 2020 года, показав очень высокие результаты и по туристическому потоку, и по экономическим показателям. При этом не допустив на протяжении всего сезона серьезных срывов или вспышек заболевания. Многие объекты размещения вводили более строгие правила, чем того требовал Роспотребнадзор, и гости относились к этому с пониманием", - сказал Волченко в интервью РИА Новости.
По его словам, проведение курортного сезона позволило сохранить госпредприятия и бизнес, рабочие места и не допустить обвала в основных сферах экономики региона.
"Министерством курортов и туризма Крыма была проведена масштабная работа по подготовке объектов размещения к работе в новых условиях, с учетом всех актуальных требований Роспотребнадзора. Бизнесу пришлось "разгоняться с места", сократив запуск и подготовку к сезону с нескольких месяцев до нескольких недель", - сказал министр.
Читайте полный текст интервью >>
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ТуризмНовости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)туристыВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Республика Крым
 
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