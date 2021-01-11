https://ria.ru/20210111/krym-1592534214.html

Вадим Волченко: туристическая сфера Крыма справилась с вызовами пандемии

Вадим Волченко: туристическая сфера Крыма справилась с вызовами пандемии

Прошедший туристический сезон из-за распространения коронавируса стал для Крыма очень сложным, но отрасль справилась с вызовами, показав как высокий турпоток,... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T12:00

2021-01-11T12:00

2021-01-11T12:01

вадим волченко

республика крым

интервью

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Прошедший туристический сезон из-за распространения коронавируса стал для Крыма очень сложным, но отрасль справилась с вызовами, показав как высокий турпоток, так и хорошие экономические результаты, уверен министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. В интервью РИА Новости он рассказал, как прошел туристический сезон в условиях ограничений, почему полуостров нельзя было полностью закрыть, как призывали некоторые жители, и что ждет желающих отдохнуть в Крыму в 2021 году. Беседовал Виктор Лященко.– Вадим Александрович, как пандемия повлияла на турпоток 2020 года?– Этот уникальный год показал, что Крым может работать круглогодично и уже сегодня принимать гостей семь месяцев в году. А в дальнейшем, с учетом развития инфраструктуры, – все двенадцать.В 2020 году в Крыму отдохнуло более 6,3 миллиона туристов. Из них 30% прибыло авиатранспортом, 64% – автотранспортом по Крымскому мосту, 5% – посредством ж/д сообщения, а 1% – через государственную границу РФ с Украиной. С начала курортного сезона с 1 июля по 31 декабря турпоток по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 11%. При этом у нас была уникальная осень, когда рост составил 30-40%.– Часто ли туротрасли приходилось справляться с подобными вызовами?– Как показала жизнь, турсфера Крыма готова к любым испытаниям. Наш регион не в первый раз сталкивается с влиянием внешнеполитических факторов на социально-экономическое состояние региона. С 2014 года туристические потоки претерпели глобальные изменения. Тогда отрасль справилась с серьезными логистическими ограничениями, с энергетической блокадой и затем неоднократно доказывала высокий уровень стрессоустойчивости и профессионализма работников. В результате с 2014 по 2019 год турпоток вырос на 96%, а за последние пару лет, с 2017 по 2019, – на 38% до 7,43 миллиона человек.– В разгар пандемии власти Крыма неоднократно получали предложения от жителей полностью закрыть полуостров от туристов, чтобы не допустить завоза коронавирусной инфекции. Чем это могло бы обернуться для крымской экономики?– Прежде всего, подобные ограничения невозможно ввести в рамках только одного региона. Это относится уже к федеральным полномочиям. Действительно, мы получали такие призывы на протяжении курортного сезона, но есть и значительно большее количество обращений по сохранению отрасли и тысяч людей, работающих в ней.Весной туристическая отрасль была на грани экономического краха – а это более 40 тысяч человек, занятых непосредственно в гостиницах и санаториях, плюс еще до 200 тысяч занятых в более 50 смежных отраслях – это транспорт, сельское хозяйство, торговля, общепит и прочие.Никто не знал, будет сезон или нет в принципе, и если будет, то в каком формате. После почти трехмесячного простоя главой республики Сергеем Аксеновым было принято сложное решение о поэтапном запуске отрасли, что позволило сохранить госпредприятия и бизнес, рабочие места и не допустить обвала в основных сферах экономики региона.Министерством курортов и туризма Крыма была проведена масштабная работа по подготовке объектов размещения к работе в новых условиях, с учетом всех актуальных требований Роспотребнадзора. Бизнесу пришлось "разгоняться с места", сократив запуск и подготовку к сезону с нескольких месяцев до нескольких недель.Это был очень сложный для всех нас сезон, но туристическая отрасль Крыма справилась с вызовами 2020 года, показав очень высокие результаты и по туристическому потоку, и по экономическим показателям. При этом не допустив на протяжении всего сезона серьезных срывов или вспышек заболевания. Многие объекты размещения вводили более строгие правила, чем того требовал Роспотребнадзор, и гости относились к этому с пониманием.– Какой экономический эффект дал республике прошедший сезон?– Как отмечают в Российском союзе туриндустрии, Крым — единственный регион, который оказался в плюсе по доходам от отрасли в 2020 году как среди ЮФО, так и среди всех субъектов РФ. В объеме налоговых поступлений туризм составляет 7% от всех поступлений и сборов в республике, но по экспертным оценкам туротрасль совместно со смежными и зависящими от нее отраслями обеспечивает не менее 25% валового дохода региона.– Доступ на иностранные курорты по известным причинам ограничен. Не приведет ли это к росту цен на отдых в Крыму для внутренних туристов?– Мы четко понимаем, что единственным действенным способом снижения стоимости услуг и повышения качества является конкуренция. Мы максимально заинтересованы в приходе новых игроков на рынок и в эффективности действующего бизнеса, который нацеливаем участвовать в государственных программах и проектах для снижения себестоимости гостиничной и санаторно-курортной деятельности, увеличения качественного номерного фонда за счет реновации существующего и строительства новых рекреационных объектов. Потенциал внутреннего туризма оценен на всех возможных уровнях, так что мы в непростой, но крайне важный момент заняты очень нужным и для Крыма, и для всей страны делом.В 2020 году при сохранении стартовых цен на отдых мы явно ощутили дефицит номерного фонда в сегментах выше среднего и премиум класса, что на пике сезона выразилось в увеличении стоимости в среднем на 15%. В наступившем году, фиксируя высокий спрос на все ценовые категории, будем работать с бизнесом над адекватностью ценообразования. Стоимость отдыха также зависит от политики снижения стоимости авиаперелетов. И это крайне важно.– Какими новыми проектами и идеями планируете привлекать туристов в Крым в 2021 году? Планируется ли открытие новых турмаршрутов?– Одним из основных трендов наступившего года становится реабилитация и в целом оздоровление, целью которого является улучшение качества жизни и уровня иммунитета. На это направляются сейчас основные усилия.В этом году будет реализован целый ряд совершенно новых проектов. Крымские предприятия вошли в число победителей конкурса Ростуризма на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. Это более 40 проектов с общей суммой 130 миллионов рублей. Они направлены на создание инфраструктуры, позволяющей комфортно и безопасно отдыхать на природе (кемпинги, автокемпинги, модульные отели), а также на разработку новых туристских маршрутов и благоустройство уже существующих, включая навигацию, обеспечение безопасности, организацию зон отдыха. В том числе победители конкурса откроют новые экоотели (глэмпинги), экодеревни, панорамные экомаршруты.Запланирована реализация ряда проектов по развитию и улучшению качества пляжей и рекреационных территорий, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями, благоустройство общественных пространств и создание новых сервисов. Мы сохраняем планы и на событийный туризм в 2021 году, но понимаем, что пока об этом говорить рано.– Когда начнется преобразование поселка Коктебель?– Коктебель, легендарная литературно-художественная мекка, исторически культурно-интеллектуальный, природный и авиационный кластер, полностью заброшенный в инфраструктурном плане в украинский период, но способный на мощный, в том числе и туристический рестарт. Он заработает при условии благоустройства набережной, создания общественных пространств – и это задачи на стыке министерств, то, что должно быть сделано в рамках ФЦП и других программ.И эти работы уже начаты. Проложены и отремонтированы первые дороги. В конце 2020 года началось строительство канализационно-очистных сооружений в Коктебеле с системой разводящих коллекторов, отсутствие которых было самым большим фактором, сдерживающим развитие. Стройка, которую так ждал поселок, началась. Сейчас мы утверждаем графики ведения работ поулично. Все они будут публичными и максимально направленными на уменьшение неудобств для жителей и гостей Коктебеля. Без рисков для курортного сезона следующего года. Работы синхронизируют с реконструкцией набережной и ремонтом дорог. Проект сложный, требующий всеобщей консолидации усилий.– Назовите три причины, почему туристы должны выбирать местом отдыха именно Крым?– Во-первых, у Крыма уникальный лечебный потенциал. Полуостров с царских времен по праву является традиционным курортом по лечению и реабилитации заболеваний дыхательных путей. И в целом у нашего региона серьезная лечебно-оздоровительная база, а это как раз то, что сейчас актуально для страны на фоне пандемии. В Крыму большое количество комфортабельных и современных отелей и санаториев, работающих в разных ценовых категориях и предлагающих качественные, в том числе и новые разработанные программы реабилитации и оздоровления.Во-вторых, невероятное культурно-историческое наследие полуострова доступно не только летом, но и весной, и осенью, и зимой. И в целом Крым – это уникальный регион, сочетающий в себе роскошные дворцы, памятники архитектуры, пещерные города древних цивилизаций и природные достопримечательности, которые можно посещать на протяжении всего года.И в-третьих, в Крыму созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха в своей стране. Особенно это актуально сейчас – на фоне пандемии. Отдых в Крыму комфортный, спокойный и уникальный в своей невероятной многогранности. Многие туристы в этом году в этом убедились, и это то, к чему мы стремились, и то, о чем многократно говорили.

https://ria.ru/20201228/keshbek-1591219176.html

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https://ria.ru/20201225/sanatorii-1590916291.html

https://ria.ru/20201218/krym-1589662732.html

https://realty.ria.ru/20201218/krym-1589897376.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим волченко, республика крым, интервью