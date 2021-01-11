https://ria.ru/20210111/kravtsov-1592630636.html

Кравцов рассказал о цифровой биографии школьников

Кравцов рассказал о цифровой биографии школьников

Цифровая биография упростит формирование портфолио для поступления выпускников в вузы, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T19:19

2021-01-11T19:19

2021-01-11T19:20

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

общество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Цифровая биография упростит формирование портфолио для поступления выпускников в вузы, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов."Раньше выпускники приносили в вузы огромные пачки разных дипломов и сертификатов, чтобы подтвердить свое право на дополнительные баллы ЕГЭ. Сейчас все это будет храниться в электронном виде. В пару кликов каждый ученик может сформировать свой "портфель" успехов и предоставить его в вуз", - заявил Кравцов "Российской газете".Он отметил, что также планируется внедрить механизм корректировки успешности школьника по анализу его "цифровой биографии". Пройденные уроки, отметки, глубина изучения тем, сложность заданий, результаты ГИА, олимпиад, чемпионатов WorldSkills - вся эта информация, по словам министра, будет собираться и анализироваться. Анализ больших данных позволит школе построить индивидуальный образовательный маршрут для каждого ученика, оценить эффективность своей программы и при необходимости скорректировать ее."Школьнику в автоматическом режиме будут предлагаться материалы для восполнения пробелов в знаниях или для углубленного изучения. То есть внедрение цифровых технологий позволит сделать образовательный процесс более индивидуальным, а значит, эффективным", - добавил министр.В апреле Минпросвещения сообщило, что совет министерства по школьным стандартам одобрил проект обновленных ФГОС с последующей доработкой и утверждением. Задача обновить ФГОС и примерные основные образовательные программы, в том числе с учетом приоритетов научно-технологического развития РФ, была поставлена президентом России и закреплена в поручениях по реализации послания Федеральному собранию. Предыдущие образовательные стандарты были приняты до 2012 года, то есть до вступления в силу закона "Об образовании в Российской Федерации".

https://ria.ru/20210106/postuplenie-1592139594.html

россия

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Цифра рядом: как школьники, студенты и молодые ученые по всему миру получают поддержку российских университетов Цифра рядом: как школьники, студенты и молодые ученые по всему миру получают поддержку российских университетов 2021-01-11T19:19 true PT72M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, общество