Чернышенко рассказал о работе службы 122 в новогодние праздники
20:13 11.01.2021 (обновлено: 20:14 11.01.2021)
© РИА Новости / Рамиль СитдиковОператор колл-центра горячей линии по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Количество звонков на единый номер 122 для вызова медиков по коронавирусу в новогодние праздники в среднем по России сократилось на треть по сравнению с рабочими днями в декабре прошлого года - до 82 тысяч со 120 тысяч, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы видим в ряде регионов снижение количества звонков в праздничные дни по сравнению с рабочей неделей декабря, что сказалось на общей картине потока обращений по стране", - заявил вице-премьер, слова которого передала его пресс-служба.
По словам Чернышенко, к примеру, в Москве в последнюю неделю каникул поступило 27,5 тысячи звонков, что в два раза меньше, чем неделей ранее, в Пензенской области за аналогичный период число обращений сократилось на 22%, в Московской области - на 3%. Вместе с тем, в некоторых регионах, напротив, наблюдалось увеличение числа обращений на этот номер. Так, в Санкт-Петербурге количество обращений на номер увеличилось на 42%, в Курганской области - на 16%, уточнил Чернышенко.
Он отметил, что в основном в службу 122 поступали звонки, которые направлялись в скорую для оказания гражданам экстренной медицинской помощи. В меньшей степени люди обращались за справочной информацией по вакцинации, тестированию и получению результатов тестов.
Чернышенко сообщил также, что в период новогодних каникул служба 122 во всех регионах работала без сбоев, звонки отрабатывались оперативно, время ожидания ответа оператора в среднем не превышало одной минуты. Региональные власти самостоятельно принимали решение об увеличении или сокращении количества операторов в зависимости от нагрузки.
В конце ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона россиян до медиков. Позднее вице-премьер на совещании с главами регионов сообщил, что в России вводится единый телефонный номер по коронавирусу - 122 - для удобства дозвона граждан до медиков.
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