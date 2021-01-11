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https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592637460.html
Чернышенко рассказал о работе службы 122 в новогодние праздники
Чернышенко рассказал о работе службы 122 в новогодние праздники
Количество звонков на единый номер 122 для вызова медиков по коронавирусу в новогодние праздники в среднем по России сократилось на треть по сравнению с... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T20:13
2021-01-11T20:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий чернышенко
коронавирусы
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Количество звонков на единый номер 122 для вызова медиков по коронавирусу в новогодние праздники в среднем по России сократилось на треть по сравнению с рабочими днями в декабре прошлого года - до 82 тысяч со 120 тысяч, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Мы видим в ряде регионов снижение количества звонков в праздничные дни по сравнению с рабочей неделей декабря, что сказалось на общей картине потока обращений по стране", - заявил вице-премьер, слова которого передала его пресс-служба.По словам Чернышенко, к примеру, в Москве в последнюю неделю каникул поступило 27,5 тысячи звонков, что в два раза меньше, чем неделей ранее, в Пензенской области за аналогичный период число обращений сократилось на 22%, в Московской области - на 3%. Вместе с тем, в некоторых регионах, напротив, наблюдалось увеличение числа обращений на этот номер. Так, в Санкт-Петербурге количество обращений на номер увеличилось на 42%, в Курганской области - на 16%, уточнил Чернышенко.Он отметил, что в основном в службу 122 поступали звонки, которые направлялись в скорую для оказания гражданам экстренной медицинской помощи. В меньшей степени люди обращались за справочной информацией по вакцинации, тестированию и получению результатов тестов.Чернышенко сообщил также, что в период новогодних каникул служба 122 во всех регионах работала без сбоев, звонки отрабатывались оперативно, время ожидания ответа оператора в среднем не превышало одной минуты. Региональные власти самостоятельно принимали решение об увеличении или сокращении количества операторов в зависимости от нагрузки.В конце ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона россиян до медиков. Позднее вице-премьер на совещании с главами регионов сообщил, что в России вводится единый телефонный номер по коронавирусу - 122 - для удобства дозвона граждан до медиков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201229/nomer-1591385164.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий чернышенко, коронавирусы, москва, московская область (подмосковье), общество

Чернышенко рассказал о работе службы 122 в новогодние праздники

20:13 11.01.2021 (обновлено: 20:14 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковОператор колл-центра горячей линии по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV
Оператор колл-центра горячей линии по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Количество звонков на единый номер 122 для вызова медиков по коронавирусу в новогодние праздники в среднем по России сократилось на треть по сравнению с рабочими днями в декабре прошлого года - до 82 тысяч со 120 тысяч, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы видим в ряде регионов снижение количества звонков в праздничные дни по сравнению с рабочей неделей декабря, что сказалось на общей картине потока обращений по стране", - заявил вице-премьер, слова которого передала его пресс-служба.
По словам Чернышенко, к примеру, в Москве в последнюю неделю каникул поступило 27,5 тысячи звонков, что в два раза меньше, чем неделей ранее, в Пензенской области за аналогичный период число обращений сократилось на 22%, в Московской области - на 3%. Вместе с тем, в некоторых регионах, напротив, наблюдалось увеличение числа обращений на этот номер. Так, в Санкт-Петербурге количество обращений на номер увеличилось на 42%, в Курганской области - на 16%, уточнил Чернышенко.
Он отметил, что в основном в службу 122 поступали звонки, которые направлялись в скорую для оказания гражданам экстренной медицинской помощи. В меньшей степени люди обращались за справочной информацией по вакцинации, тестированию и получению результатов тестов.
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Чернышенко сообщил также, что в период новогодних каникул служба 122 во всех регионах работала без сбоев, звонки отрабатывались оперативно, время ожидания ответа оператора в среднем не превышало одной минуты. Региональные власти самостоятельно принимали решение об увеличении или сокращении количества операторов в зависимости от нагрузки.
В конце ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона россиян до медиков. Позднее вице-премьер на совещании с главами регионов сообщил, что в России вводится единый телефонный номер по коронавирусу - 122 - для удобства дозвона граждан до медиков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ЧернышенкоКоронавирусыМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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