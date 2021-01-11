https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592553046.html
Инфекционист предсказал подъем заболеваемости COVID-19
Инфекционист предсказал подъем заболеваемости COVID-19
Подъем заболеваемости коронавирусом в РФ произойдет через одну-две недели, о снижении темпов роста пандемии можно говорить только после того, как иммунная... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:42
2021-01-11T12:42
2021-01-11T12:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
рудн
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590872029_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_314970c239944062171d6a8a0a44cab0.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Подъем заболеваемости коронавирусом в РФ произойдет через одну-две недели, о снижении темпов роста пандемии можно говорить только после того, как иммунная прослойка значительно превысит 80%, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 23 315, до 3 425 269. Наибольшее количество выявлено в Москве - 4 646, Санкт-Петербурге - 3 004, Подмосковье - 1 315. Подтверждены 436 смертей с коронавирусом, за все время - 62 273."Есть анализ ежегодной заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций. Если мы будем брать график 2018-2019 года, 2019-2020 года и тот график, который рисуется сейчас, они вполне сопоставимы. По тем предыдущим годам мы видели значительное снижение заболеваемости ОРВИ в первые две-три недели года", - рассказал Вознесенский.Это, по словам специалиста, связано с тем, что в России Новый год - праздник семейный."У нас нет школьных коллективов, у нас нет коллективов в высших учебных заведениях, у нас нет рабочих коллективов. И благодаря этому цепочка несколько прерывается", - отметил Вознесенский.Однако подъем заболеваемости через одну-две недели, как отметил эксперт, все же будет."Каких он цифр достигнет, тут я не берусь прогнозировать. Но тем не менее, подъем обязательно будет. О значительном снижении темпов роста эпидемии либо пандемии можно говорить, когда иммунная прослойка будет гораздо больше 80%", - добавил Вознесенский.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://radiosputnik.ria.ru/20210111/koronavirus-1592551335.html
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590872029_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_6c20de36b641df53aa63d17a4fad6702.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, рудн, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Подъем заболеваемости коронавирусом в РФ произойдет через одну-две недели, о снижении темпов роста пандемии можно говорить только после того, как иммунная прослойка значительно превысит 80%, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН
Сергей Вознесенский.
Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 23 315, до 3 425 269. Наибольшее количество выявлено в Москве
- 4 646, Санкт-Петербурге
- 3 004, Подмосковье
- 1 315. Подтверждены 436 смертей с коронавирусом, за все время - 62 273.
"Есть анализ ежегодной заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций. Если мы будем брать график 2018-2019 года, 2019-2020 года и тот график, который рисуется сейчас, они вполне сопоставимы. По тем предыдущим годам мы видели значительное снижение заболеваемости ОРВИ в первые две-три недели года", - рассказал Вознесенский.
Это, по словам специалиста, связано с тем, что в России Новый год - праздник семейный.
"У нас нет школьных коллективов, у нас нет коллективов в высших учебных заведениях, у нас нет рабочих коллективов. И благодаря этому цепочка несколько прерывается", - отметил Вознесенский.
Однако подъем заболеваемости через одну-две недели, как отметил эксперт, все же будет.
"Каких он цифр достигнет, тут я не берусь прогнозировать. Но тем не менее, подъем обязательно будет. О значительном снижении темпов роста эпидемии либо пандемии можно говорить, когда иммунная прослойка будет гораздо больше 80%", - добавил Вознесенский.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф