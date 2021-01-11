https://ria.ru/20210111/kazakhstan-1592547525.html

Партия Nur Otan победила на парламентских выборах в Казахстане

Партия Nur Otan победила на парламентских выборах в Казахстане

Правящая в Казахстане партия "Нур Отан", возглавляемая экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым, по предварительным данным ЦИК, одерживает победу на... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T12:15

2021-01-11T12:15

2021-01-11T12:48

нур отан (казахстан)

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АЛМА-АТА, 11 янв - РИА Новости. Правящая в Казахстане партия "Нур Отан", возглавляемая экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым, по предварительным данным ЦИК, одерживает победу на парламентских выборах, набрав 71,09% голосов избирателей, сообщила секретарь Центризбиркома Сабила Мустафина.В Казахстане в воскресенье прошли выборы депутатов мажилиса (нижняя палата) парламента и маслихатов (местные представительные органы)."Партия "Нур Отан" - 71,09%", - сказала Мустафина, оглашая результаты голосования.Кроме "Нур Отан", по данным ЦИК, в парламент проходят партия "Ак жол" (Светлый путь) и "Народная партия Казахстана" (НПК), которые присутствуют и в нынешнем составе мажилиса. Они набирают 10,95% и 9,1% соответственно.Партии "Ауыл" и "Адал", набирающие, по данным Центризбиркома, 5,29% и 3,57% соответственно, не преодолели 7-процентный барьер."Окончательные итоги выборов депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, Центральная избирательная комиссия установит на своем заседании после получения всех оригиналов протоколов территориальных избирательных комиссий", - отметила Мустафина.Ранее в понедельник участники сессии Ассамблеи народа Казахстана избрали еще девять депутатов мажилиса, представляющих различные этносы, проживающие в стране.Мажилис состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Для прохождения в мажилис партии должны преодолеть 7-процентный барьер. Еще девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана - консультативно-совещательным органом, возглавляемым экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым и представляющим интересы всех этносов, проживающих в республике. Срок полномочий депутатов мажилиса - пять лет.

https://ria.ru/20210111/partiya-1592529895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нур отан (казахстан), казахстан, в мире