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Партия Nur Otan победила на парламентских выборах в Казахстане
Партия Nur Otan победила на парламентских выборах в Казахстане
Правящая в Казахстане партия "Нур Отан", возглавляемая экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым, по предварительным данным ЦИК, одерживает победу на... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:15
2021-01-11T12:48
нур отан (казахстан)
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 11 янв - РИА Новости. Правящая в Казахстане партия "Нур Отан", возглавляемая экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым, по предварительным данным ЦИК, одерживает победу на парламентских выборах, набрав 71,09% голосов избирателей, сообщила секретарь Центризбиркома Сабила Мустафина.В Казахстане в воскресенье прошли выборы депутатов мажилиса (нижняя палата) парламента и маслихатов (местные представительные органы)."Партия "Нур Отан" - 71,09%", - сказала Мустафина, оглашая результаты голосования.Кроме "Нур Отан", по данным ЦИК, в парламент проходят партия "Ак жол" (Светлый путь) и "Народная партия Казахстана" (НПК), которые присутствуют и в нынешнем составе мажилиса. Они набирают 10,95% и 9,1% соответственно.Партии "Ауыл" и "Адал", набирающие, по данным Центризбиркома, 5,29% и 3,57% соответственно, не преодолели 7-процентный барьер."Окончательные итоги выборов депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, Центральная избирательная комиссия установит на своем заседании после получения всех оригиналов протоколов территориальных избирательных комиссий", - отметила Мустафина.Ранее в понедельник участники сессии Ассамблеи народа Казахстана избрали еще девять депутатов мажилиса, представляющих различные этносы, проживающие в стране.Мажилис состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Для прохождения в мажилис партии должны преодолеть 7-процентный барьер. Еще девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана - консультативно-совещательным органом, возглавляемым экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым и представляющим интересы всех этносов, проживающих в республике. Срок полномочий депутатов мажилиса - пять лет.
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нур отан (казахстан), казахстан, в мире

Партия Nur Otan победила на парламентских выборах в Казахстане

12:15 11.01.2021 (обновлено: 12:48 11.01.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкУрна с бюллетенями на избирательном участке №57 во Дворце школьников в Нур-Султане
Урна с бюллетенями на избирательном участке №57 во Дворце школьников в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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АЛМА-АТА, 11 янв - РИА Новости. Правящая в Казахстане партия "Нур Отан", возглавляемая экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым, по предварительным данным ЦИК, одерживает победу на парламентских выборах, набрав 71,09% голосов избирателей, сообщила секретарь Центризбиркома Сабила Мустафина.
В Казахстане в воскресенье прошли выборы депутатов мажилиса (нижняя палата) парламента и маслихатов (местные представительные органы).
"Партия "Нур Отан" - 71,09%", - сказала Мустафина, оглашая результаты голосования.
Кроме "Нур Отан", по данным ЦИК, в парламент проходят партия "Ак жол" (Светлый путь) и "Народная партия Казахстана" (НПК), которые присутствуют и в нынешнем составе мажилиса. Они набирают 10,95% и 9,1% соответственно.
Партии "Ауыл" и "Адал", набирающие, по данным Центризбиркома, 5,29% и 3,57% соответственно, не преодолели 7-процентный барьер.
"Окончательные итоги выборов депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, Центральная избирательная комиссия установит на своем заседании после получения всех оригиналов протоколов территориальных избирательных комиссий", - отметила Мустафина.
Ранее в понедельник участники сессии Ассамблеи народа Казахстана избрали еще девять депутатов мажилиса, представляющих различные этносы, проживающие в стране.
Мажилис состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Для прохождения в мажилис партии должны преодолеть 7-процентный барьер. Еще девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана - консультативно-совещательным органом, возглавляемым экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым и представляющим интересы всех этносов, проживающих в республике. Срок полномочий депутатов мажилиса - пять лет.
Мужчина на избирательном участке №115 в Нур-Султане, Казахстан - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
10:43
Партия Nur Otan
 
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