Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210111/karabakh-1592624290.html
Путин доволен тем, что удалось прекратить кровопролитие в Карабахе
Путин доволен тем, что удалось прекратить кровопролитие в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил удовлетворение тем, что удалось прекратить кровопролитие в Карабахе, и... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T18:47
2021-01-11T18:47
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
москва
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592622056_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_a0a28bf7c725c68639bd6defa9df40a1.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил удовлетворение тем, что удалось прекратить кровопролитие в Карабахе, и отметил, что ситуация в целом нормализуется.Ранее в понедельник Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетели в Москву и отправились в Кремль на переговоры, которые начались примерно в 13.55 мск и продолжались около четырех часов. Встреча проходила по инициативе российского президента. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе."Я хочу выразить удовлетворение тем, что нам все-таки удалось прекратить боевые действия, кровопролитие, и как только что мы говорили по поводу результатов работы сегодняшнего дня, и миротворческая миссия выполняет свою функцию, и ситуация в целом постепенно нормализуется", - сказал Путин в ходе двусторонней встречи с Алиевым."А то, что сегодня мы вышли на подписание совместного заявления, в основе которого лежит стремление к урегулированию ситуации на длительную перспективу, на мой взгляд, это чрезвычайно важно", - добавил президент России.
https://ria.ru/20210111/soglashenie-1592616169.html
https://ria.ru/20210111/karabakh-1592616018.html
москва
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592622056_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_69ea0426dd3b2fca1b24293cb73ae59c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире

Путин доволен тем, что удалось прекратить кровопролитие в Карабахе

18:47 11.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместного заявления для прессы - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил удовлетворение тем, что удалось прекратить кровопролитие в Карабахе, и отметил, что ситуация в целом нормализуется.
Ранее в понедельник Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетели в Москву и отправились в Кремль на переговоры, которые начались примерно в 13.55 мск и продолжались около четырех часов. Встреча проходила по инициативе российского президента. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Вчера, 18:08Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин заявил, что соглашение по Карабаху соблюдается
"Я хочу выразить удовлетворение тем, что нам все-таки удалось прекратить боевые действия, кровопролитие, и как только что мы говорили по поводу результатов работы сегодняшнего дня, и миротворческая миссия выполняет свою функцию, и ситуация в целом постепенно нормализуется", - сказал Путин в ходе двусторонней встречи с Алиевым.
"А то, что сегодня мы вышли на подписание совместного заявления, в основе которого лежит стремление к урегулированию ситуации на длительную перспективу, на мой взгляд, это чрезвычайно важно", - добавил президент России.
Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Вчера, 18:08Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин: реализация соглашений по Карабаху пойдет на пользу Еревану и Баку
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18Партия "Нур Отан" победила на парламентских выборах в Казахстане
07:11В Иркутске не зафиксировали разрушений после землетрясения
07:10Эксперты выяснили, сколько россияне потратили на новогодних праздниках
06:55В Екатеринбурге помогут пострадавшим и родным погибших при пожаре
06:48В Совфеде предложили наказывать за "трэш-стримы"
06:46Критики считают, что Зендая получит "Оскар" за роль в "Малкольме и Мари"
06:41Жильцы дома в Екатеринбурге, где произошел пожар, вернулись в квартиры
06:41При пожаре в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь
06:29Любитель дрифта: СМИ рассказали о водителе, протаранившем военную колонну
06:12Названа предварительная причина пожара в жилом доме в Екатеринбурге
06:09Иммунолог объяснил спад заболеваемости COVID-19
05:59СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре в доме в Екатеринбурге
05:53В Новосибирской области задержали криминального авторитета
05:43В палату представителей хотят внести резолюцию с порицанием Трампа
05:35Польша не ответила на запрос РФ о беседе Качиньского перед катастрофой
05:34США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
05:20СМИ: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне
05:19Мексика может использовать до 24 миллионов доз вакцины "Спутник V"
05:16Amazon приостановила выделение средств ряду американских законодателей
05:03В Минобороны рассказали о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
Лента новостейМолния