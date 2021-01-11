https://ria.ru/20210111/karabakh-1592624290.html

Путин доволен тем, что удалось прекратить кровопролитие в Карабахе

Путин доволен тем, что удалось прекратить кровопролитие в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил удовлетворение тем, что удалось прекратить кровопролитие в Карабахе, и... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T18:47

2021-01-11T18:47

2021-01-11T18:47

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

москва

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592622056_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_a0a28bf7c725c68639bd6defa9df40a1.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил удовлетворение тем, что удалось прекратить кровопролитие в Карабахе, и отметил, что ситуация в целом нормализуется.Ранее в понедельник Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетели в Москву и отправились в Кремль на переговоры, которые начались примерно в 13.55 мск и продолжались около четырех часов. Встреча проходила по инициативе российского президента. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе."Я хочу выразить удовлетворение тем, что нам все-таки удалось прекратить боевые действия, кровопролитие, и как только что мы говорили по поводу результатов работы сегодняшнего дня, и миротворческая миссия выполняет свою функцию, и ситуация в целом постепенно нормализуется", - сказал Путин в ходе двусторонней встречи с Алиевым."А то, что сегодня мы вышли на подписание совместного заявления, в основе которого лежит стремление к урегулированию ситуации на длительную перспективу, на мой взгляд, это чрезвычайно важно", - добавил президент России.

https://ria.ru/20210111/soglashenie-1592616169.html

https://ria.ru/20210111/karabakh-1592616018.html

москва

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире