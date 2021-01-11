https://ria.ru/20210111/karabakh-1592624290.html
Путин доволен тем, что удалось прекратить кровопролитие в Карабахе
Путин доволен тем, что удалось прекратить кровопролитие в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил удовлетворение тем, что удалось прекратить кровопролитие в Карабахе, и... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T18:47
2021-01-11T18:47
2021-01-11T18:47
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
москва
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил удовлетворение тем, что удалось прекратить кровопролитие в Карабахе, и отметил, что ситуация в целом нормализуется.Ранее в понедельник Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетели в Москву и отправились в Кремль на переговоры, которые начались примерно в 13.55 мск и продолжались около четырех часов. Встреча проходила по инициативе российского президента. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе."Я хочу выразить удовлетворение тем, что нам все-таки удалось прекратить боевые действия, кровопролитие, и как только что мы говорили по поводу результатов работы сегодняшнего дня, и миротворческая миссия выполняет свою функцию, и ситуация в целом постепенно нормализуется", - сказал Путин в ходе двусторонней встречи с Алиевым."А то, что сегодня мы вышли на подписание совместного заявления, в основе которого лежит стремление к урегулированию ситуации на длительную перспективу, на мой взгляд, это чрезвычайно важно", - добавил президент России.
https://ria.ru/20210111/soglashenie-1592616169.html
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире