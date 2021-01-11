https://ria.ru/20210111/karabakh-1592613345.html

Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о развитии Карабаха

Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о развитии Карабаха

По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:55

2021-01-11T17:55

2021-01-11T19:29

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Карабаха.Как сообщил российский лидер, план по реализации соглашения в ближайшее время представят вице-премьеры трех стран. Они будут руководить трехсторонней рабочей группой, которая займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе. Помимо этого, сформируют рабочие экспертные подгруппы.Как сообщается на сайте Кремля, до 30 января группа проведет первое заседание, после чего сформирует перечень основных направлений работы — приоритетными станут железнодорожное и автомобильное сообщение. Кроме того, ее сопредседатели утвердят состав экспертных подгрупп по основным направлениям из числа должностных лиц компетентных органов власти и организаций сторон. До 1 марта 2021 года рабочая группа представит для утверждения на высшем уровне перечень и график реализации мероприятий по восстановлению и сооружению новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации безопасности международных перевозок через Азербайджан и Армению, равно как и транзита. Пашинян согласился, что договоренности, достигнутые на встрече в Москве, приведут к большим гарантиям безопасности в Карабахе и помогут изменить экономический образ региона."Прошло два месяца после прекращения огня, и то, что сегодня в Москве собрались лидеры трех стран, подписавших заявление от 9-10 ноября, говорит о том, что мы настроены на результат, настроены на то, чтобы подвести черту под теми действиями, которые происходили в сентябре-ноябре", — добавил, в свою очередь, Алиев.Мирное соглашение по КарабахуВ конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Как отмечал Пашинян, он готов уйти в отставку, но "только по решению народа".

https://ria.ru/20210111/karabakh-1592571689.html

https://ria.ru/20210105/karabakh-1592055965.html

нагорный карабах

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Трехсторонние переговоры в Кремле: Путин оценил нынешнюю обстановку в Карабахе как спокойную "Сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия" — Путин об урегулировании обстановки в Нагорном Карабахе. Президент сообщил, что вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе займется специальная трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана. 2021-01-11T17:55 true PT2M21S

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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, в мире