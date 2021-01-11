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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210111/karabakh-1592613345.html
Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о развитии Карабаха
Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о развитии Карабаха
По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:55
2021-01-11T19:29
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Карабаха.Как сообщил российский лидер, план по реализации соглашения в ближайшее время представят вице-премьеры трех стран. Они будут руководить трехсторонней рабочей группой, которая займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе. Помимо этого, сформируют рабочие экспертные подгруппы.Как сообщается на сайте Кремля, до 30 января группа проведет первое заседание, после чего сформирует перечень основных направлений работы — приоритетными станут железнодорожное и&nbsp;автомобильное сообщение. Кроме того, ее сопредседатели утвердят состав экспертных подгрупп по&nbsp;основным направлениям из&nbsp;числа должностных лиц компетентных органов власти и&nbsp;организаций сторон. До 1 марта 2021 года рабочая группа представит для утверждения на&nbsp;высшем уровне перечень и&nbsp;график реализации мероприятий по восстановлению и&nbsp;сооружению новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации безопасности международных перевозок через Азербайджан и&nbsp;Армению, равно как и транзита. Пашинян согласился, что договоренности, достигнутые на встрече в Москве, приведут к большим гарантиям безопасности в Карабахе и помогут изменить экономический образ региона."Прошло два месяца после прекращения огня, и то, что сегодня в Москве собрались лидеры трех стран, подписавших заявление от 9-10 ноября, говорит о том, что мы настроены на результат, настроены на то, чтобы подвести черту под теми действиями, которые происходили в сентябре-ноябре", — добавил, в свою очередь, Алиев.Мирное соглашение по КарабахуВ конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Как отмечал Пашинян, он готов уйти в отставку, но "только по решению народа".
https://ria.ru/20210111/karabakh-1592571689.html
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Трехсторонние переговоры в Кремле: Путин оценил нынешнюю обстановку в Карабахе как спокойную
"Сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия" — Путин об урегулировании обстановки в Нагорном Карабахе. Президент сообщил, что вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе займется специальная трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана.
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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, в мире

Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о развитии Карабаха

17:55 11.01.2021 (обновлено: 19:29 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкТрехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении
Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Карабаха.
Как сообщил российский лидер, план по реализации соглашения в ближайшее время представят вице-премьеры трех стран. Они будут руководить трехсторонней рабочей группой, которая займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе. Помимо этого, сформируют рабочие экспертные подгруппы.
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Вчера, 14:15Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин рассказал о реализации соглашения по Карабаху
Как сообщается на сайте Кремля, до 30 января группа проведет первое заседание, после чего сформирует перечень основных направлений работы — приоритетными станут железнодорожное и автомобильное сообщение. Кроме того, ее сопредседатели утвердят состав экспертных подгрупп по основным направлениям из числа должностных лиц компетентных органов власти и организаций сторон.
До 1 марта 2021 года рабочая группа представит для утверждения на высшем уровне перечень и график реализации мероприятий по восстановлению и сооружению новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации безопасности международных перевозок через Азербайджан и Армению, равно как и транзита.
"Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякого сомнения, пойдет на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации", — подчеркнул Путин.
Пашинян согласился, что договоренности, достигнутые на встрече в Москве, приведут к большим гарантиям безопасности в Карабахе и помогут изменить экономический образ региона.
"Прошло два месяца после прекращения огня, и то, что сегодня в Москве собрались лидеры трех стран, подписавших заявление от 9-10 ноября, говорит о том, что мы настроены на результат, настроены на то, чтобы подвести черту под теми действиями, которые происходили в сентябре-ноябре", — добавил, в свою очередь, Алиев.

Мирное соглашение по Карабаху

В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Как отмечал Пашинян, он готов уйти в отставку, но "только по решению народа".
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорный КарабахИльхам АлиевВладимир ПутинВ мире
 
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