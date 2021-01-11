https://ria.ru/20210111/karabakh-1592613345.html
Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о развитии Карабаха
Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о развитии Карабаха
По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:55
2021-01-11T17:55
2021-01-11T19:29
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Карабаха.Как сообщил российский лидер, план по реализации соглашения в ближайшее время представят вице-премьеры трех стран. Они будут руководить трехсторонней рабочей группой, которая займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе. Помимо этого, сформируют рабочие экспертные подгруппы.Как сообщается на сайте Кремля, до 30 января группа проведет первое заседание, после чего сформирует перечень основных направлений работы — приоритетными станут железнодорожное и автомобильное сообщение. Кроме того, ее сопредседатели утвердят состав экспертных подгрупп по основным направлениям из числа должностных лиц компетентных органов власти и организаций сторон. До 1 марта 2021 года рабочая группа представит для утверждения на высшем уровне перечень и график реализации мероприятий по восстановлению и сооружению новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации безопасности международных перевозок через Азербайджан и Армению, равно как и транзита. Пашинян согласился, что договоренности, достигнутые на встрече в Москве, приведут к большим гарантиям безопасности в Карабахе и помогут изменить экономический образ региона."Прошло два месяца после прекращения огня, и то, что сегодня в Москве собрались лидеры трех стран, подписавших заявление от 9-10 ноября, говорит о том, что мы настроены на результат, настроены на то, чтобы подвести черту под теми действиями, которые происходили в сентябре-ноябре", — добавил, в свою очередь, Алиев.Мирное соглашение по КарабахуВ конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Как отмечал Пашинян, он готов уйти в отставку, но "только по решению народа".
https://ria.ru/20210111/karabakh-1592571689.html
https://ria.ru/20210105/karabakh-1592055965.html
нагорный карабах
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Трехсторонние переговоры в Кремле: Путин оценил нынешнюю обстановку в Карабахе как спокойную
"Сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия" — Путин об урегулировании обстановки в Нагорном Карабахе.
Президент сообщил, что вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе займется специальная трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана.
2021-01-11T17:55
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PT2M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, в мире
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин
, премьер-министр Армении
Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев
подписали совместное заявление о развитии Карабаха.
Как сообщил российский лидер, план по реализации соглашения в ближайшее время представят вице-премьеры трех стран. Они будут руководить трехсторонней рабочей группой, которая займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе
. Помимо этого, сформируют рабочие экспертные подгруппы.
Как сообщается на сайте Кремля, до 30 января группа проведет первое заседание, после чего сформирует перечень основных направлений работы — приоритетными станут железнодорожное и автомобильное сообщение. Кроме того, ее сопредседатели утвердят состав экспертных подгрупп по основным направлениям из числа должностных лиц компетентных органов власти и организаций сторон.
До 1 марта 2021 года рабочая группа представит для утверждения на высшем уровне перечень и график реализации мероприятий по восстановлению и сооружению новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации безопасности международных перевозок через Азербайджан и Армению, равно как и транзита.
"Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякого сомнения, пойдет на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации", — подчеркнул Путин.
Пашинян согласился, что договоренности, достигнутые на встрече в Москве
, приведут к большим гарантиям безопасности в Карабахе и помогут изменить экономический образ региона.
"Прошло два месяца после прекращения огня, и то, что сегодня в Москве собрались лидеры трех стран, подписавших заявление от 9-10 ноября, говорит о том, что мы настроены на результат, настроены на то, чтобы подвести черту под теми действиями, которые происходили в сентябре-ноябре", — добавил, в свою очередь, Алиев.
Мирное соглашение по Карабаху
В конце сентября Армения
и Азербайджан
обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва
, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван
обязался вернуть Баку
Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Армении и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян
при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвиняет главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Как отмечал Пашинян, он готов уйти в отставку, но "только по решению народа".