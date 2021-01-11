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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210111/karabakh-1592575164.html
Путин заявил, что Россия в Карабахе следовала принципам Минской группы
Путин заявил, что Россия в Карабахе следовала принципам Минской группы
Во всех своих действиях по Карабаху Россия следовала принципам Минской группы ОБСЕ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:27
2021-01-11T14:27
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
обсе
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Во всех своих действиях по Карабаху Россия следовала принципам Минской группы ОБСЕ, заявил президент РФ Владимир Путин."Особо хотел бы при этом отметить, что во всех своих действиях Россия стремилась следовать ключевым наработкам, достигнутым в Минской группе ОБСЕ. Мы продолжаем регулярно сверять с партнерами, с председателями Минской группы наши действия", - сказал он на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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никол пашинян, обсе, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире

Путин заявил, что Россия в Карабахе следовала принципам Минской группы

14:27 11.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Во всех своих действиях по Карабаху Россия следовала принципам Минской группы ОБСЕ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Особо хотел бы при этом отметить, что во всех своих действиях Россия стремилась следовать ключевым наработкам, достигнутым в Минской группе ОБСЕ. Мы продолжаем регулярно сверять с партнерами, с председателями Минской группы наши действия", - сказал он на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября 2020, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянОБСЕИльхам АлиевВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШАВ мире
 
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