https://ria.ru/20210111/karabakh-1592575164.html

Путин заявил, что Россия в Карабахе следовала принципам Минской группы

Путин заявил, что Россия в Карабахе следовала принципам Минской группы

Во всех своих действиях по Карабаху Россия следовала принципам Минской группы ОБСЕ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T14:27

2021-01-11T14:27

2021-01-11T14:27

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

обсе

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

москва

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Во всех своих действиях по Карабаху Россия следовала принципам Минской группы ОБСЕ, заявил президент РФ Владимир Путин."Особо хотел бы при этом отметить, что во всех своих действиях Россия стремилась следовать ключевым наработкам, достигнутым в Минской группе ОБСЕ. Мы продолжаем регулярно сверять с партнерами, с председателями Минской группы наши действия", - сказал он на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, обсе, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире