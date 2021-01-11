https://ria.ru/20210111/karabakh-1592573046.html

Более 48 тысяч человек вернулись в Карабах, сообщил Путин

Более 48 тысяч человек вернулись в Карабах, сообщил Путин

Более 48 тысяч человек вернулись в Карабах после прекращения огня, произведен обмен пленными и телами погибших, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T14:20

2021-01-11T14:20

2021-01-11T14:46

нагорно-карабахская республика

в мире

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

владимир путин

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более 48 тысяч человек вернулись в Карабах после прекращения огня, произведен обмен пленными и телами погибших, заявил президент России Владимир Путин на трехсторонних переговорах с участием лидеров Армении и Азербайджана."Немало делается нами для безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев. За период с 14 ноября в Карабах уже вернулись свыше 48 тысяч человек. При посредничестве России произведен обмен пленными и телами погибших", - сказал российский президент.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

нагорно-карабахская республика

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, в мире, нагорный карабах, владимир путин