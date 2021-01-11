https://ria.ru/20210111/karabakh-1592571689.html

Путин рассказал о реализации соглашения по Карабаху

Путин рассказал о реализации соглашения по Карабаху

Трехстороннее соглашение по Карабаху последовательно реализуется, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T14:15

2021-01-11T14:15

2021-01-11T14:31

россия

обсе

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Трехстороннее соглашение по Карабаху последовательно реализуется, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, заявил президент России Владимир Путин.В Кремле проходит трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана.Путин также наполнил о том, как готовился документ. "Мы с вами находились в постоянном контакте, вместе искали компромисс. Именно в результате наших общих усилий после интенсивных, в том числе, как вы помните, и ночных телефонных переговоров, 9 ноября было согласовано трехстороннее заявление, которое мы с вами подписали", - рассказал Путин.Президент России также подчеркнул, что Россия во всех своих действиях стремилась следовать ключевым наработкам, достигнутым в Минской группе ОБСЕ. "Мы продолжаем регулярно сверять с партнерами… наши действия", - добавил он.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210110/karabakh-1592474916.html

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азербайджан

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нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, азербайджан, армения, нагорный карабах, владимир путин, в мире