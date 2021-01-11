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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210111/karabakh-1592571689.html
Путин рассказал о реализации соглашения по Карабаху
Путин рассказал о реализации соглашения по Карабаху
Трехстороннее соглашение по Карабаху последовательно реализуется, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:15
2021-01-11T14:31
россия
обсе
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Трехстороннее соглашение по Карабаху последовательно реализуется, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, заявил президент России Владимир Путин.В Кремле проходит трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана.Путин также наполнил о том, как готовился документ. "Мы с вами находились в постоянном контакте, вместе искали компромисс. Именно в результате наших общих усилий после интенсивных, в том числе, как вы помните, и ночных телефонных переговоров, 9 ноября было согласовано трехстороннее заявление, которое мы с вами подписали", - рассказал Путин.Президент России также подчеркнул, что Россия во всех своих действиях стремилась следовать ключевым наработкам, достигнутым в Минской группе ОБСЕ. "Мы продолжаем регулярно сверять с партнерами… наши действия", - добавил он.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210110/karabakh-1592474916.html
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россия, обсе, азербайджан, армения, нагорный карабах, владимир путин, в мире

Путин рассказал о реализации соглашения по Карабаху

14:15 11.01.2021 (обновлено: 14:31 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевСтепанакерт
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Трехстороннее соглашение по Карабаху последовательно реализуется, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, заявил президент России Владимир Путин.
В Кремле проходит трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана.

"Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах как армянского, так и азербайджанского народов", - сказал российский лидер.

Путин также наполнил о том, как готовился документ. "Мы с вами находились в постоянном контакте, вместе искали компромисс. Именно в результате наших общих усилий после интенсивных, в том числе, как вы помните, и ночных телефонных переговоров, 9 ноября было согласовано трехстороннее заявление, которое мы с вами подписали", - рассказал Путин.
Президент России также подчеркнул, что Россия во всех своих действиях стремилась следовать ключевым наработкам, достигнутым в Минской группе ОБСЕ. "Мы продолжаем регулярно сверять с партнерами… наши действия", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание, на котором обсуждались вопросы нагорно-карабахского урегулирования и ситуация на Южном Кавказе - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 16:19Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин провел совещание по Карабаху
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияОБСЕАзербайджанАрменияНагорный КарабахВладимир ПутинВ мире
 
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