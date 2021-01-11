Путин выразил признательность Алиеву и Пашиняну за приезд в Москву
14:13 11.01.2021 (обновлено: 14:25 11.01.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что признателен главе Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну за приезд в Москву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.
"Я очень рад приветствовать вас в Москве и признателен вам за то, что вы откликнулись на предложение совместно обсудить ход реализации нашего трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября прошлого 2020 года и дальнейшие шаги по преодолению имеющихся проблем и налаживанию мирной жизни в регионе", - сказал Путин.
Встреча проходит в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник.
"Россия дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями, связывающими наши страны и народы. Поэтому мы с тревогой и искренним переживанием за судьбы людей следили за вспыхнувшим вооруженным конфликтом", - сказа Путин.
Пресс-служба администрации президента РФ в воскресенье сообщила, что переговоры было решено провести по инициативе Путина.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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