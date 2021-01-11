https://ria.ru/20210111/karabakh-1592570994.html

Путин выразил признательность Алиеву и Пашиняну за приезд в Москву

Путин выразил признательность Алиеву и Пашиняну за приезд в Москву

Президент РФ Владимир Путин заявил, что признателен главе Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну за приезд в Москву для... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T14:13

2021-01-11T14:13

2021-01-11T14:25

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

москва

ереван

баку

азербайджан

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что признателен главе Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну за приезд в Москву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.Встреча проходит в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник."Россия дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями, связывающими наши страны и народы. Поэтому мы с тревогой и искренним переживанием за судьбы людей следили за вспыхнувшим вооруженным конфликтом", - сказа Путин.Пресс-служба администрации президента РФ в воскресенье сообщила, что переговоры было решено провести по инициативе Путина.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210111/karabakh-1592572941.html

нагорный карабах

москва

ереван

баку

азербайджан

армения

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