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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210111/karabakh-1592526522.html
Горбачев рассказал, каким должно быть решение конфликта в Карабахе
Горбачев рассказал, каким должно быть решение конфликта в Карабахе
Экс-президент СССР Михаил Горбачев надеется, что Россия сможет помочь в урегулировании проблемы Нагорного Карабаха, при этом ведущая роль здесь остается за... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T10:26
2021-01-11T12:13
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
обсе
михаил горбачев
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев надеется, что Россия сможет помочь в урегулировании проблемы Нагорного Карабаха, при этом ведущая роль здесь остается за Арменией и Азербайджаном, необходимо найти решение в интересах обеих сторон, "без победителей и побежденных"."Что касается Карабаха… Очень тяжелый вопрос, застарелый, корнями уходящий в прошлое. Когда он обострился, мы пытались помочь двум республикам, двум народам найти решение. И впоследствии Россия пыталась", - сказал в интервью РИА Новости Горбачев, возглавлявший страну в период обострения карабахского конфликта в конце 1980-х годов.Бывший советский лидер уверен, что сейчас, когда военные действия прекращены, важно не останавливаться на этом, не оставлять проблему нерешенной еще на десятилетия."Надеюсь, Россия сможет помочь, но главная роль – за сторонами конфликта. Армения и Азербайджан взяли на себя обязательство провести переговоры по его урегулированию. Решение должно быть в интересах обеих сторон, без победителей и побежденных", - заявил Горбачев.Пресс-служба Кремля в воскресенье сообщила, что 11 января по инициативе президента России Владимира Путина в Москве состоятся трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Читайте полный текст интервью Михаила Горбачева &gt;&gt;
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никол пашинян, обсе, михаил горбачев, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире

Горбачев рассказал, каким должно быть решение конфликта в Карабахе

10:26 11.01.2021 (обновлено: 12:13 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев надеется, что Россия сможет помочь в урегулировании проблемы Нагорного Карабаха, при этом ведущая роль здесь остается за Арменией и Азербайджаном, необходимо найти решение в интересах обеих сторон, "без победителей и побежденных".
"Что касается Карабаха… Очень тяжелый вопрос, застарелый, корнями уходящий в прошлое. Когда он обострился, мы пытались помочь двум республикам, двум народам найти решение. И впоследствии Россия пыталась", - сказал в интервью РИА Новости Горбачев, возглавлявший страну в период обострения карабахского конфликта в конце 1980-х годов.
Бывший советский лидер уверен, что сейчас, когда военные действия прекращены, важно не останавливаться на этом, не оставлять проблему нерешенной еще на десятилетия.
"Надеюсь, Россия сможет помочь, но главная роль – за сторонами конфликта. Армения и Азербайджан взяли на себя обязательство провести переговоры по его урегулированию. Решение должно быть в интересах обеих сторон, без победителей и побежденных", - заявил Горбачев.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября 2020, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Пресс-служба Кремля в воскресенье сообщила, что 11 января по инициативе президента России Владимира Путина в Москве состоятся трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Читайте полный текст интервью Михаила Горбачева >>
Азербайджанские военнослужащие на территории Агдамского района - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 17:18Ситуация в Нагорном Карабахе
Эксперт прокомментировал предстоящие трехсторонние переговоры по Карабаху
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянОБСЕМихаил ГорбачевИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШАВ мире
 
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