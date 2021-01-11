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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210111/karabakh-1592523228.html
Переговоры Путина, Пашиняна и Алиева в Москве. Трансляция
Переговоры Путина, Пашиняна и Алиева в Москве. Трансляция
В Москве проходят трехсторонние переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:14
2021-01-11T14:14
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
москва
в мире
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В Москве проходят трехсторонние переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана.Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев намерены обсудить ход урегулирования в Нагорном Карабахе. Особое внимание лидеры трех стран уделят вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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96
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7 495 645-6601
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60
LIVE: Владимир Путин проводит трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху
LIVE: Владимир Путин проводит трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху
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видео, никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, москва, в мире
Переговоры Путина, Пашиняна и Алиева в Москве. Трансляция
В Москве проходят трехсторонние переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана.
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Переговоры Путина, Пашиняна и Алиева в Москве. Трансляция

14:14 11.01.2021
 
Читать ria.ru в
В Москве проходят трехсторонние переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев намерены обсудить ход урегулирования в Нагорном Карабахе. Особое внимание лидеры трех стран уделят вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорный КарабахИльхам АлиевВладимир ПутинМоскваВ мире
 
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