https://ria.ru/20210111/karabakh-1592523228.html

Переговоры Путина, Пашиняна и Алиева в Москве. Трансляция

Переговоры Путина, Пашиняна и Алиева в Москве. Трансляция

В Москве проходят трехсторонние переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T14:14

2021-01-11T14:14

2021-01-11T14:14

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

москва

в мире

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В Москве проходят трехсторонние переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана.Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев намерены обсудить ход урегулирования в Нагорном Карабахе. Особое внимание лидеры трех стран уделят вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

нагорный карабах

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Владимир Путин проводит трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху LIVE: Владимир Путин проводит трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху 2021-01-11T14:14 true PT13M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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