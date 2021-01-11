https://ria.ru/20210111/dtp-1592645357.html

В Минобороны рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с грузовиком

В Минобороны рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с грузовиком

В результате ДТП с грузовиком в Подмосковье погибли четыре военных, 42 получили травмы, их обследовали врачи, сообщает Минобороны. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T21:46

2021-01-11T21:46

2021-01-11T22:26

дтп с военными автобусами в подмосковье

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В результате ДТП с грузовиком в Подмосковье погибли четыре военных, 42 получили травмы, их обследовали врачи, сообщает Минобороны.Авария произошла в понедельник на 28-м километре Новорижского шоссе. По данным ведомства, в колонну военных автобусов врезался водитель гражданского грузовика "Тонар", не справившийся с управлением. Как ранее сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, в четырех автобусах находились более 100 человек. По последним данным региональных властей, в ДТП пострадали 43 человека.В ведомстве рассказали, что всех пострадавших обследовали высококвалифицированные специалисты Центрального военного клинического госпиталя Минобороны. Им оказывают весь комплекс помощи до полного выздоровления.По данным министерства, большинство военнослужащих получили ушибы, ссадины и переломы. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии находится, он стабилен.Как ранее сообщили в СК, по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил вождения, повлекшем за собой смерть двух или более лиц. Максимальная санкция по ней предусматривает лишение свободы до 7 лет.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе 2021-01-11T21:46 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с военными автобусами в подмосковье, московская область (подмосковье), происшествия