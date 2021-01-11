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В Минобороны рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с грузовиком
В Минобороны рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с грузовиком
В результате ДТП с грузовиком в Подмосковье погибли четыре военных, 42 получили травмы, их обследовали врачи, сообщает Минобороны. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T21:46
2021-01-11T22:26
дтп с военными автобусами в подмосковье
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В результате ДТП с грузовиком в Подмосковье погибли четыре военных, 42 получили травмы, их обследовали врачи, сообщает Минобороны.Авария произошла в понедельник на 28-м километре Новорижского шоссе. По данным ведомства, в колонну военных автобусов врезался водитель гражданского грузовика "Тонар", не справившийся с управлением. Как ранее сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, в четырех автобусах находились более 100 человек. По последним данным региональных властей, в ДТП пострадали 43 человека.В ведомстве рассказали, что всех пострадавших обследовали высококвалифицированные специалисты Центрального военного клинического госпиталя Минобороны. Им оказывают весь комплекс помощи до полного выздоровления.По данным министерства, большинство военнослужащих получили ушибы, ссадины и переломы. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии находится, он стабилен.Как ранее сообщили в СК, по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил вождения, повлекшем за собой смерть двух или более лиц. Максимальная санкция по ней предусматривает лишение свободы до 7 лет.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе
Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе
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дтп с военными автобусами в подмосковье, московская область (подмосковье), происшествия

В Минобороны рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с грузовиком

21:46 11.01.2021 (обновлено: 22:26 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДТП с военными автобусами в Подмосковье
ДТП с военными автобусами в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В результате ДТП с грузовиком в Подмосковье погибли четыре военных, 42 получили травмы, их обследовали врачи, сообщает Минобороны.
Авария произошла в понедельник на 28-м километре Новорижского шоссе. По данным ведомства, в колонну военных автобусов врезался водитель гражданского грузовика "Тонар", не справившийся с управлением. Как ранее сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, в четырех автобусах находились более 100 человек. По последним данным региональных властей, в ДТП пострадали 43 человека.
В ведомстве рассказали, что всех пострадавших обследовали высококвалифицированные специалисты Центрального военного клинического госпиталя Минобороны. Им оказывают весь комплекс помощи до полного выздоровления.
По данным министерства, большинство военнослужащих получили ушибы, ссадины и переломы. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии находится, он стабилен.
Как ранее сообщили в СК, по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил вождения, повлекшем за собой смерть двух или более лиц. Максимальная санкция по ней предусматривает лишение свободы до 7 лет.
ДТП с военными автобусами в Подмосковье
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Авария произошла на 28-м километре Новорижского шоссе.

На месте ДТП на 28-м километре Новорижского шоссе, где грузовой автомобиль въехал в один из четырех военных автобусов ПАЗ, следовавших автоколонной
1 из 8

Авария произошла на 28-м километре Новорижского шоссе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Колонну автобусов протаранил гражданский грузовик, водитель которого не справился с управлением.

ДТП с военными автобусами в Подмосковье
2 из 8

Колонну автобусов протаранил гражданский грузовик, водитель которого не справился с управлением.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов

В результате ДТП погибли четыре человека и пострадали более 40.

ДТП с военными автобусами в Подмосковье
3 из 8

В результате ДТП погибли четыре человека и пострадали более 40.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Там где-то четыре-пять автобусов с курсантами ехало. С ними столкнулся самосвал. Я видел погибших на асфальте", — рассказал один из очевидцев.

ДТП с военными автобусами в Подмосковье
4 из 8

"Там где-то четыре-пять автобусов с курсантами ехало. С ними столкнулся самосвал. Я видел погибших на асфальте", — рассказал один из очевидцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На место ДТП прибыли бригады Центра медицины катастроф, Московской областной станции скорой медицинской помощи и санитарная авиация.

На месте ДТП на 28-м километре Новорижского шоссе, где грузовой автомобиль въехал в один из четырех военных автобусов ПАЗ, следовавших автоколонной
5 из 8

На место ДТП прибыли бригады Центра медицины катастроф, Московской областной станции скорой медицинской помощи и санитарная авиация.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов

Больше 20 пострадавших отправили Красногорскую городскую больницу №1 и госпиталь Вишневского.

ДТП с военными автобусами в Подмосковье
6 из 8

Больше 20 пострадавших отправили Красногорскую городскую больницу №1 и госпиталь Вишневского.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

На месте ДТП с военными автобусами в Подмосковье
7 из 8

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

ДТП с военными автобусами в Подмосковье
8 из 8

Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Авария произошла на 28-м километре Новорижского шоссе.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 8

Колонну автобусов протаранил гражданский грузовик, водитель которого не справился с управлением.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 8

В результате ДТП погибли четыре человека и пострадали более 40.

© РИА Новости / Максим Блинов
4 из 8

"Там где-то четыре-пять автобусов с курсантами ехало. С ними столкнулся самосвал. Я видел погибших на асфальте", — рассказал один из очевидцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 8

На место ДТП прибыли бригады Центра медицины катастроф, Московской областной станции скорой медицинской помощи и санитарная авиация.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Больше 20 пострадавших отправили Красногорскую городскую больницу №1 и госпиталь Вишневского.

© РИА Новости / Максим Блинов
7 из 8

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

© РИА Новости / Максим Блинов
8 из 8

Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
ДТП с военными автобусами в ПодмосковьеМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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