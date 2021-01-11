https://ria.ru/20210111/dtp-1592598562.html

В Минобороны назвали причину ДТП с военными автобусами в Подмосковье

В Минобороны назвали причину ДТП с военными автобусами в Подмосковье

Водитель гражданского грузовика не справился с управлением и врезался в колонну с военными автобусами в Подмосковье, в результате чего погибли четверо... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T16:39

2021-01-11T16:39

2021-01-11T18:35

дтп с военными автобусами в подмосковье

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Водитель гражданского грузовика не справился с управлением и врезался в колонну с военными автобусами в Подмосковье, в результате чего погибли четверо военнослужащих, сообщили журналистам в Минобороны России."По предварительным данным, водитель гражданского большегрузного автомобиля, следовавшего в попутном направлении, не справился с управлением и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, перевозивших личный состав", — сказали в ведомстве.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе 2021-01-11T16:39 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с военными автобусами в подмосковье, московская область (подмосковье), происшествия