https://ria.ru/20210111/berns-1592588931.html

Биография Уильяма Бернса

Биография Уильяма Бернса

Американский дипломат Уильям Бернс (William J. Burns) родился 4 апреля 1956 года в городе Форт-Брэг (штат Северная Каролина, США). РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T15:53

2021-01-11T15:53

2021-01-11T15:55

уильям бернс

сша

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155726/58/1557265886_0:0:2791:1570_1920x0_80_0_0_41335d79752069605d16b3941df6e604.jpg

Американский дипломат Уильям Бернс (William J. Burns) родился 4 апреля 1956 года в городе Форт-Брэг (штат Северная Каролина, США).Уильям Бернс получил степень бакалавра истории в университете Ла Саль (Пенсильвания), а также магистерскую и докторскую степени в области международных отношений в Оксфордском университете, где он учился как лауреат стипендии Маршалла.С 1982 года Уильям Бернс находился на дипломатической службе.Он был исполнительным секретарем Госдепартамента США, специальным помощником бывших госсекретарей Уоррена Кристофера и Мадлен Олбрайт, советником-посланником по политическим вопросам в посольстве США в Москве, являлся исполняющим обязанности директора и первым заместителем директора отдела политического планирования Госдепартамента, а также специальным помощником президента и старшим директором по делам Ближнего Востока и Южной Азии в Совете национальной безопасности США.В 1998-2001 годах он возглавлял посольство США в Иордании; в 2001-2005 годах был помощником госсекретаря по ближневосточным делам. В 2005-2008 годах занимал пост посла США в России.В 2008-2011 годах Бернс являлся заместителем госсекретаря по политическим вопросам.В 2009 году он также исполнял обязанности главы госдепа после отставки Кондолизы Райс и до вступления в должности Хиллари Клинтон.В 2011-2014 годах занимал должность первого заместителя государственного секретаря США. Бернс был вторым по счету профессиональным дипломатом на этом посту.В 2014 году Уильям Бернс вышел в отставку с дипломатической службы. Он имеет ранг посла – наивысший в дипломатической службе США.С февраля 2015 года занимает должность президента Фонда Карнеги за международный мир. Уильям Бернс является членом Американской академии искусств и наук.Владеет русским, арабским и французским языками. Автор книги "Экономическая помощь и политика США в отношении Египта в 1955-1981 гг. " (Economic Aid and American Policy Toward Egypt, 1955-1981), изданной университетом штата Нью-Йорк в 1985 году.Уильям Бернс удостоен трех президентских наград "За выдающиеся заслуги" и ряда наград Госдепартамента, в том числе трех наград государственного секретаря "За выдающиеся заслуги", двух почетных медалей за отличие, премии им. Чарльза Кобба (2006) за инициативу и успехи в развитии торговли на посту посла США, памятной награды им. Роберта Фрейзера (2005) за разрешение конфликтов и установление мира, а также награды им. Джеймса Клемента Данна за выдающиеся результаты служебной деятельности.В 1994 году он вошел в списки "Пятидесяти самых многообещающих американских лидеров моложе сорока лет" и "Ста молодых глобальных лидеров" по версии журнала Time. В 2013 году агентство Foreign Policy назвало его "Дипломатом года".11 января 2021 года стало известно, что Джо Байден выдвинет на пост директора ЦРУ Уильяма Бернса. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уильям бернс, сша, справки